Sylwia Grzeszczak to ceniona polska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Swoje pierwsze kroki stawiała w popularnym programie „Od przedszkola do Opola”. Brała też w popularnym programie „Idol”. Największą sławę Sylwia Grzeszczak osiągnęła dzięki współpracy z Marcinem Piotrowskim – Liberem. Para współpracowała ze sobą od kilkunastu lat, ale łączyły ich również prywatne emocje. Artyści przez 10 lat byli małżeństwem i wspólnie wychowywali swoją córkę. Ostatnio nazwisko Sylwii Grzeszczak jest znowu jednym z głośniej rozbrzmiewających w krajowych mediach. Początkowo zyskała uwagę, po ogłoszeniu separacji z mężem, a następnie przyciągnęła uwagę fanów swoim nowym przebojem.

Ostatnio nie brakuje radosnych wieści u Sylwii Grzeszczak. Wokalistka regularnie chwali się zawodowymi sukcesami. Tym razem Sylwia ogłosiła, że jej utwór "Motyle" utrzymuje się na szczycie list przebojów w Polsce. To kolejny tydzień, kiedy piosenka zajmuje pierwsze miejsce. Słuchaliście już tego utworu?

Pod postem Sylwii posypały się gratulacje od fanów.

Pomimo niedawnej separacji z Liberem, ich współpraca artystyczna kwitnie - o czym świadczy właśnie singiel "Motyle". Para, która we wrześniu ubiegłego roku ogłosiła swoje rozstanie po 10 latach małżeństwa, utrzymuje przyjacielskie relacje. Sylwia Grzeszczak podkreśla, że praca z Liberem nadal przynosi jej radość, a ich wspólna twórczość cieszy się uznaniem publiczności.

Zobacz także

Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy

mówiła jakiś czas temu Sylwia w wywiadzie dla Radia Zet.