Karolina Pisarek podzieliła się radosną nowiną i już posypały się gratulacje. "Cudownie!"

Karolina Pisarek, znana modelka i uczestniczka "Top Model", już dłużej tego nie mogła ukrywać i właśnie pochwaliła się wielką informacją. "To było moje marzenie" - pisze wprost modelka na Instagramie i sama nie dowierza w to, że ono właśnie się spełnia, a to dopiero początek tej wielkiej przygody. Już posypały się gratulacje!