Tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie, ale rozgłos zyskali także na całym świecie. Robert to znakomity piłkarz, który nieprzerwanie od lat święci triumfy, z kolei Ania to szanowana bizneswoman, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem kilku firm. Przede wszystkim są jednak rodzicami Klary i Laury, w których wychowanie wkładają ogrom pracy. Niespodziewanie piłkarz podzielił się ze światem wyjątkowym zdjęciem, na którym widać twarz jego młodszej pociechy.

Rozczuliło mnie zdjęcie Roberta Lewandowskiego z rodziną

W 2013 roku Ania Stachurska i Robert Lewandowski powiedzieli sobie sakramentalne "tak", co przez kolejne tygodnie było opisywane w polskiej prasie. Para szybko zyskała sympatię odbiorców, choć Ania długo walczyła, by pozbyć się etykiety "żony Lewandowskiego". Podobnie jak mąż, jest wielką miłośniczką sportu oraz zdrowego trybu życiu, dlatego zaczęła rozwijać własne biznesy. Dziś jest właścicielką kilku firm, m.in. cateringu dietetycznego, aplikacji z ćwiczeniami, marki kosmetycznej, a niedawno również otworzyła w Barcelonie swoje pierwsze studio fitness.

Na co dzień zarówno Robert, jak i Ania, są więc bardzo zajęci, ale ogromna sława nie zawsze pozwala im żyć w ciszy i spokoju. Z tego też powodu, gdy zostali rodzicami najpierw Klary, a następnie Laury, podjęli decyzję, że będą chronić wizerunek pociech, by zapewnić im możliwie największe bezpieczeństwo i anonimowość. Choć oboje chętnie pozowali z nimi do zdjęć, dziewczynki były albo odwrócone tyłem do obiektywu albo miały zasłonięte buzie emotką. W ostatnim czasie jednak nagle się to zmieniło.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

Ku zdumieniu wszystkich, Ania chociażby zaczęła pokazywać córki w okularach przeciwsłonecznych, które co prawda zasłaniają oczy, ale odsłaniają jednocześnie resztę twarzy. Zdarzało się również, że na krótkich nagraniach można było dostrzec wizerunek szalejących dziewczynek, a w święta w końcu Robert Lewandowski pokazał małą Laurę w pełnej krasie! Opublikował urocze zdjęcie z siłowni, na którą wybrał się z całą rodzinką.

Święta z małym rodzinnym treningiem - podsumował.

Fotkę zrobiła Klara, z kolei Ania Lewandowska, Robert i Laura wyeksponowali do obiektywu muskuły. Na pierwszym planie jest oczywiście najmłodsza z rodzinki! Już na pierwszy rzut oka widać, że Laura to skóra zdjęta z matki, po której ma przede wszystkim oczy. Nic dziwnego, że widząc to internauci wpadli w ogromny zachwyt i zgodnie zasypali Lewandowskich ciepłymi słowami.

Najlepsza rodzinka!

Piękna rodzinka

Najlepsi

Choć powód tego jest nieznany, wygląda na to, że Lewandowscy zmienili znacząco podejście do ukrywania wizerunku córeczek. Niewykluczone, że z biegiem lat stało się dla nich to męczące, szczególnie, że tym samy rosło zainteresowanie prasy. Warto jednak zauważyć, że choć Ania i Robert śmielej pokazują wizerunek pociech, wciąż są w tym bardzo oszczędni.

