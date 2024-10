Życie jedynego syna Zenka Martyniuka długo budziło szereg kontrowersji, a złożyły się na to nie tylko jego liczne wybryki, ale i nagłe rozstanie już chwilę po ślubie. Jakiś czas później Daniel wyraźnie spokorniał, a nawet pojawiła się na jego drodze nowa ukochana - Faustyna. Para nie zwlekała zbyt długo ze ślubem, który odbył się na Bali. Teraz syn króla disco polo podzielił się wspaniałą nowiną!

Daniel Martyniuk ogłosił radosne wieści

Daniel to jedyny syn Zenka Martyniuka i Danuty Martyniuk. W ostatnich latach rodzice nie mieli z nim jednak łatwo, bo ten wpadał od jednych kłopotów w drugie. Po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno kilka lat temu, chwilę po ślubie z Eweliną, gdy pojawiły się niepokojące doniesienia, jakoby wyrzucił z domu ciężarną żonę. Z każdym dniem afera przybierała na sile, a małżonkowie nie mogąc dojść do porozumienia, zdecydowali o rozwodzie.

Potem Daniel wplątał się w jeszcze poważniejsze problemy z prawem, które finalnie doprowadziły go przed sąd. Afery z udziałem mężczyzny trwały kilka lat, aż w końcu ten spokorniał i zaczął stabilizować swoje życie. Co więcej, znów się zakochał, a w ubiegłym roku on i niejaka Faustyna powiedzieli sobie "tak" i to nie byle gdzie, bo na Bali!

Nasi bliscy wiedzieli o ceremonii, moja mama, mama Daniela, moja przyjaciółka i siostra pomagały mi wybrać sukienkę – jednakże na naszą prośbę, dochowali tajemnicy do końca - przekazała wówczas ukochana Daniela.

Podczas ślubu w dżungli parze młodej nie towarzyszyli bliscy, ale niedługo potem odbyło się huczne wesele, już w Polsce, na którym zjawiły się obie rodziny. Zakochani podzielili się nawet obszerną relacją z tego ważnego dnia w sieci. Choć Daniel i Faustyna nie są szczególnie aktywni w mediach społecznościowych, sporadycznie możemy znaleźć na ich profilach nowe wzmianki. Tym razem syn Zenka Martyniuka podzielił się nie lada nowiną.

Okazało się, że właśnie wybiła pierwsza rocznica ślubu pary! Z tej okazji Daniel udostępnił ich wspólne zdjęcie i podzielił się kilkoma rozczulającymi słowami.

Rok temu wziąłem ślub z najmądrzejszą i najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Kocham cię, Faustynka

Czy jest szansa, że Daniel i Faustyna będą świętować tak ważną rocznicę z rodzicami mężczyzny? Nie ma pewności, bowiem Zenek Martyniuk od dawna już unika w mediach tematu syna i nie wiadomo, jak właściwie wyglądają obecnie ich relacje. Wiadomo natomiast, że Danuta Martyniuk stara się pozostać w kontakcie z byłą synową ze wzglądu na wnuczkę, która jest jej oczkiem w głowie.

Z okazji pierwszej rocznicy ślubu życzymy Danielowi i Faustynie wszystkiego najlepszego!

