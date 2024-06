Od kilku dni Doda przebywa na wyjeździe, skąd drobnymi urywkami dzieli się z fanami w sieci. Tym razem przyszła do nich ze wspaniałą wiadomością, która wywołała szczery uśmiech na jej twarzy. Internauci pospieszyli z gratulacjami.

Nie da się zaprzeczyć, że Doda jest jedną z lepiej rozpoznawalnych polskich wokalistek i od lat cieszy się ogromną popularnością. W zaledwie rok zrealizowała wiele projektów, jak chociażby własny program czy imponująca trasa koncertowa. Jednocześnie zapowiedziała, że kończy z koncertowaniem, a wyjątek będą stanowiły wyłącznie występy na wydarzeniach kulturowych.

Po naprawdę intensywnym czasie artystka w końcu wybrała się na odpoczynek, co chętnie relacjonuje w sieci. Pomiędzy urywkami z relaksu z dala od cywilizacji, podzieliła się z odbiorcami wspaniałą wiadomością. Właśnie odniosła kolejny zawodowy sukces!