Roksana Węgiel i Kevin Mglej w minioną niedzielę spełnili swoje marzenie o ślubie kościelnym. Zakochani nie ukrywają, że są bardzo religijni i drugi ślub znaczył dla nich wiele. Emocje zdają się nadal nie opadać, bo ich iście bajkowej uroczystości, jednak panna młoda nie mogła już dłużej czekać i zabrała głos w sprawie przyjęcia.

Reklama

Roksana Węgiel zabrała głos po ślubie

Od kilku miesięcy Roksana Węgiel i Kevin Mglej żyli przygotowaniami do najważniejszego dnia w ich życiu, jakim był ich ślub kościelny. Para zadbała o wszystko, by było na jak najwyższym poziomie. Roxie i jej 8-lat starszemu mężowi w organizacji całego przedsięwzięcia pomagała ekspertka w dziedzinie ślubnej - Izabela Janachowska i jej team. 37-letnia wedding plannerka znalazła dla 19-letniej Roxie, aż trzy kreacje, a każda z nich była coraz piękniejsza i odsłaniała coraz więcej. Janachowska pomogła znaleźć zakochanym idealne miejsce na wesele, które wedle życzenia młodych, było we włoskim klimacie. Jako że 19-letnia gwiazda chciała, żeby wszystko utrzymane było w dyskrecji, zatrudnieni usługodawcy o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się dopiero na miejscu.

Instagram@dawidurban83

Emocje po wielkim dni Roxie i Kevina zdają się nie opadać, jednak młoda gwiazda nie zamierzała trzymać tego tylko dla siebie. 19-latka odezwała się na Instagramie i wyznała, że było dokładnie tak, jak sobie z Kevinem wymarzyła.

Coś cudownego!!! Tak jak Sobie wymarzyliśmy - ekscytowała się nastoletnia gwiazda.

19-latka przy okazji udostępniła kadry z miejsca, w którym świętowała z najbliższymi. Specjalnie dla nich została wybudowana sala, w której mogli bawić się z zaproszonymi gośćmi. Izabela Kurdyła, która była odpowiedzialna za dekorację, przyznała, że "Roksana i Kevin od samego początku wiedzieli, jak mają wyglądać dekoracje na ich przyjęciu", a ona pomogła im w realizacji ich marzeń.

A wam jak się podoba miejsce, w którym Roxie i Kevin świętowali z zaproszonymi gośćmi?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądał ich pierwszy taniec na weselu! Choreografia niczym z "Tańca z gwiazdami"