Doda i Roksana Węgiel były gwiazdami "Sylwestrowej Mocy Przebojów" i jak się okazało, próbowano je poróżnić. Kiedy w mediach pojawił się artykuł, jakoby Doda miała nie chcieć mieć nawet garderoby blisko młodszej koleżanki z branży, postanowiła już zabrać głos: "Po prostu jest to kłamstwo". Nie tylko zdementowała plotki ale również rozmawiała z samą Roksaną Węgiel. Niedługo po apelu Dody i 19-latka zabrała głos. Jak to wyglądało z jej perspektywy?

Reklama

Roksana Węgiel reaguje na słowa Dody po sylwestrze

"Sylwestrowa Moc Przebojów" okazała się najpopularniejszym sylwestrowym koncertem. Wydarzenie średnio oglądało ponad trzy miliony widzów, co pozwoliło zostawić konkurencję daleko w tyle. Nie brakowało jednak kontrowersji. Fani Dody byli wściekli przez wpadkę Polsatu: transmisja zaczęła się kilka minut za wcześnie, co sprawiło, że wielu z nich nie zdążyło zobaczyć pełnego występu artystki, która otwierała tegorocznego sylwestra. Chociaż Doda dała z siebie wszystko, nie udało jej się ominąć złośliwej prasy. Nie dotyczyła ona jednak występu sylwestrowego a tego, co rzekomo miało dziać się za kulisami. Jeden z plotkarskich tytułów zasugerował m. in., że Doda miała sobie zażyczyć, by nie przygotowywać się do show przy innych gwiazdach, a szczególnie by nie mieć garderoby tuż obok Roksany Węgiel. Artystka chociaż stara się w wielu kwestiach już niereagować na plotki tym razem nie darowała. Doda odpaliła się ws. Roksany Węgiel tuż po sylwestrze z Polsatem, dementując krzywdzące donosy:

Chciałam powiedzieć, że po prostu jest to kłamstwo (...) Naprawdę wstyd

Pawel Wodzynski/East News, AKPA/Przemysław Świderski

Doda nie ukrywała też, że nie zamierza pozwalać na rozsiewanie pomówień względem jej nastawienia do koleżanek z branży. Podkreśliła, że rozmawiała z Roksaną Węgiel. Dziewczyny nie zamierzają mieć między sobą złej krwi, a niedługo po słowach Dody głos zabrała też Roxie:

Nie wierzcie we wszystko, co przeczytacie w mediach - napisała na Instagramie.

Przemysław Świderski/AKPA

Zarówno Doda jak i Roxie Węgiel nie interesują się medialnymi konfliktami i wolą się skupić na projektach, które czekają je w 2025 roku. 19-latka dopiero co wypuściła swoją nową piosenkę, a Doda pracuje nad filmem dokumentalnym, w którym opowie o swoim życiu. Okazuje się, że niewykluczone, że w materiale wypowiedzą się także jej byli partnerzy oraz goście, którym niekoniecznie było z nią po drodze na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery. W rozmowie z Party.pl, Doda przyznała, że chciałaby także, aby gościnnie pojawiły się także Justyna Steczkowska i Edyta Górniak. Premiera wstępnie zapowiedziana jest na 2025 rok a film dostępny będzie na Amazon Prime Video. Jesteście ciekawi, co jeszcze wydarzy się w ich karierze?

Reklama

Zobacz także: Wpadka Smolastego na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Fani: "Doda petarda, a Smolasty... no cóż"