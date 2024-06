Roksana Węgiel podczas relacji na InstaStories pokazała kadr ze ślubu. Młoda gwiazda zaledwie kilka dni temu wypoczywała we Francji i pokazywała romantyczne zdjęcia z Kevinem Mglejem, a teraz okazuje się, że wzięła udział w wyjątkowej uroczystości. Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Panna młoda wyglądała zjawiskowo.

Reklama

Roksana Węgiel pochwaliła się kadrem ze ślubu

Roksana Węgiel w ostatnim czasie miała sporo obowiązków. Dopiero co zakończył się "Taniec z Gwiazdami", a piosenkarka już szykowała się do dwóch muzycznych festiwali na których zachwyciła swoimi występami. Po tak intensywnym czasie Roksana Węgiel i Kevin Mglej polecieli do Paryża, a fani mogli zobaczyć ich wspólne zdjęcie z romantycznej randki.

Teraz wszystko wskazuje na to, że gwiazda wróciła już do Polski i pojawiła się na ślubie znajomych. Roksana Węgiel pokazała zdjęcie młodej pary.

Instagram @roxie_wegiel

Roksana Węgiel podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie zakochanej pary w ślubnych stylizacjach. Panna młoda wyglądała obłędnie w koronkowej sukni. Kto wie, być może Roxie na swój ślub kościelny wybierze podobną kreację? Nie jest już tajemnicą, że artystka i jej ukochany w tajemnicy przed wszystkimi wzięli ślub cywilny, a teraz szykują się do uroczystości kościelnej i wesela. Jakiś czas temu udało nam się dowiedzieć, gdzie odbędzie się ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja i okazało się wówczas, że zakochani zrezygnowali ze stolicy.

Myślicie, że po swoim ślubie Roksana Węgiel opublikuje w sieci zdjęcia z uroczystości? My już czekamy!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Izabela Janachowska organizuje ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. To będzie wesele jak z bajki!