Jak się właśnie okazało, ślub z ukochanym to nie jedyny powód do radości w życiu Roksany Węgiel. Wokalistka dopiero co podzieliła się z odbiorcami wspaniałą nowiną. W kilka chwil posypały się gratulacje, to ważny moment.

Reklama

Roxie Węgiel podzieliła się nowiną

Od minionej niedzieli polski show-biznes żyje ślubem Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w malowniczych okolicznościach w otoczeniu najbliższych osób. Oboje od początku podtrzymywali, że ślub kościelny ma dla nich wielkie znacznie, dlatego choć w lutym zdecydowali się na skromną, cywilną ceremonię, nie mogli pominąć i przysięgi przed Bogiem.

Początkowo małżonkowie potrzebowali chwilę, by odpocząć po wymarzonym weselu, ale w końcu Roksana Węgiel wraca do swoich fanów na Instagram. Pojawiły się drobne wspominki z przyjęcia, ale i wzmianki związane z pracą. Teraz 19-latka podzieliła się z fanami wspaniałą nowiną!

Jacek Kurnikowski/AKPA

Jak się okazało, Roxie została wyróżniona przez Forbes i zajęła 5. miejsce w rankingu najmłodszych polskich gwiazd!

Dziękuję bardzo za tak wielkie wyróżnienie w kategorii najmłodszych polskich gwiazd Forbes Polska. Dziękuję Wam kochani, że doceniacie mnie jako artystkę, to ogromny zaszczyt! - napisała.

Jak zawsze Roksana mogła liczyć na oddanych fanów, którzy zasypali ją gratulacjami!

Zobacz także

Brawo, zasługujesz na najlepsze

Gratulacje

Zasłużone!

Zasłużyłaś na to

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Roxie Węgiel została wyróżniona przez Forbes. W 2023 roku uplasowała się na 28. miejscu w rankingu "Forbes Woman", a jej marka osobista została wyceniona na 85,5 mln zł. W czerwcu tego roku informowano natomiast, że pojawiła się już na 12. miejscu, wyprzedzając tym samym Edytę Górniak czy Julię Wieniawę. Wówczas jej markę osobistą wyceniono na 215 mln zł.

Gratulujemy sukcesu!

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel zabrała głos po bajkowym ślubie. Okazuje się, że "od samego początku wiedzieli"