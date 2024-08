Roksana Węgiel i Kevin Mglej już od kilku miesięcy planowali swój ślub, a w pomoc w organizacji tego wydarzenia zaangażowali jedną z najlepszych specjalistek w tej dziedzinie, czyli Izabelę Janachowską. Zakochanym najbardziej zależało na tym, aby cale przedsięwzięcie utrzymane było do samego końca w wielkiej tajemnicy. Usługodawcy zatrudnieni na ślub przeżyli niemały szok, gdy zobaczyli 19-letnią gwiazdę!

Reklama

O tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedziały się dopiero na jej ślubie

Roksana Węgiel i Kevin Mglej, 25 sierpnia powiedzieli przed Bogiem, sakramentalne "tak" i kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. W organizacji zarówno ślubu, wesela jak i kreacji panny młodej nowożeńcy mogli liczyć na ogromne wsparcie Izabeli Janachowskiej. Ekspertka od ślubów zadbała o to, aby spełnić wszystkie marzenia Kevina i Roxie i pomogła parze znaleźć idealne miejsce na wesele, które dotychczas nie organizowało, tego typu uroczystości! Jednak czego się nie robi dla Roksany Węgiel!

Jako że całe wydarzenie było nie lada wyzwaniem Roxie Węgiel i Kevin Mglej mogli również liczyć na wsparcie Izabeli Kurdyły, znanej dekoratorki z programu „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”. Kobieta nie ukrywała, że parę młodą "poznawała przez rok, aby uczynić ten dzień, jednym z najpiękniejszych".

To właśnie Izabela Kurdyła odpowiedzialna była, za to, by zagwarantować Roksanie i Kevinowi dyskrecje i znaleźć im jak najlepszych usługodawców na ich najpiękniejszy dzień w życiu. Zatrudnieni fachowcy dopiero na ślubie zorientowali się, że pracują dla 19-letniej gwiazdy.

W niedzielę spotkała nas przemiła niespodzianka.Piękna uroczystość, pełna miłości i życzliwości.@roxie_wegiel & @kevinmglejDopracowana w każdym aspekcie.@izabela_kurdylaDziękujemy za zaufanie - podziękował na Instagramie, kwartet smyczkowy, który dbał o oprawę muzyczną ślubu.

Izabela Kurdyła, podziękowała muzykom za ich zaangażowanie i przyznała, że zrobiła im niespodziankę, nie mówiąc, że pracują dla Roksany Węgiel!

Zobacz także

Noo nikt by się nie spodziewał, ale to była wielka przyjemność - przyznały kwartet smyczkowy, który obecny był na ślubie Roxie.

Spodziewaliście się, że ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja owiany był, aż taką tajemnicą?

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądał ich pierwszy taniec na weselu! Choreografia niczym z "Tańca z gwiazdami"