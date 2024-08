Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. Ich pięknym dniem żyły media w całej Polsce. W sieci pojawiło się tysiące komentarzy na ten temat, aż w końcu również Roksana Węgiel postanowiła zabrać głos. Opublikowała też zdjęcie z mężem.

Roksana Węgiel o miłości do Kevina Mgleja pierwszy raz powiedziała publicznie w dniu swoich 18-stych urodzin. Niedługo później zakochani zaręczyli się, by rok później wziąć ślub cywilny a po kilku miesiącach przysiąc sobie miłość przed Bogiem. Internauci nie przyjęli tego związku z entuzjazmem. Wytykali zakochanym różnicę wieku oraz fakt, że Kevin Mglej ma już synka z poprzedniego związku. Roksana Węgiel stawiała jednak miłość ponad wszystko i przyznawała, że "nikomu jeszcze tak nie ufała".

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny 25 sierpnia 2024 roku. Zorganizowali huczne wesele. Panna młoda miała aż trzy suknie ślubne, a podczas zabawy nie brakowało atrakcji. Wokalistka przygotowała dla ukochanego sensualny pokaz taneczny, a nad ich wspólnym pierwszym tańcem czuwał Michał Kassin, z którym Roksana Węgiel tańczyła w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wielkie wydarzenie w życiu 19-letniej gwiazdy wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach, a w sieci pojawiło się tysiące komentarzy. Roksana Węgiel zabrała głos po ślubie.

Roksana Węgiel opublikowała zdjęcie z mężem. Na fotografii pozuje z wtulonym w nią Kevinem Mglejem, który czule całuje ją w głowę. Zdjęcie opatrzyła cytatem z Ewangelii Św. Mateusza:

Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela

Na zdjęciu uwagę zwraca także ubiór małżonków. Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają na sobie koszulki z napisami "Chwała Mu 2024", które pochodzą od Marcina Zielińskiego z Fundacji Rozpal Wiarę. 19-letnia wokalistka i jej ukochany nigdy nie kryli się z tym, jak istotna w ich życiu jest wiara.

Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe

- mówił kiedyś Kevin Mglej w rozmowie z Jastrząb Post.