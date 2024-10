Roksana Węgiel kilka dni temu wydała oświadczenie, w którym wyznała, że choruje na cukrzycę. 19-letnia piosenkarka przyznała, że po usłyszeniu diagnozy ciężko jej było przystopować, a bardzo wymagający tryb życia sprawił, że podupadła na zdrowiu. Po tym, jak zasłabła po koncercie i trafiła do szpitala, postanowiła wycofać się z działalności zawodowej, by zadbać o swoje zdrowie. Po kilku dniach milczenia ponownie zwróciła się do fanów i zdradziła, jak aktualnie się czuje.

Roksana Węgiel choruje na cukrzycę. Jaki jest jej stan zdrowia?

Roksana Węgiel początkowo nie chciała dzielić się publicznie informacją, że choruje na cukrzycę typu 1. Przyznała, że trudno jej było się pogodzić z diagnozą oraz zdecydować o tym, by przystopować z obowiązkami zawodowymi, by zadbać o swoje zdrowie.

Sytuacja, w której aktualnie się znalazła jest dla niej podwójnie trudna. Roksana Węgiel zdecydowała się odwołać swoją trasę koncertową, na którą czekała od wielu miesięcy. Trudno jej było przekazać te wieści fanom, oni jednak wykazali się olbrzymią empatią, jednogłośnie pisząc, że na koncerty zaczekają tyle ile będzie trzeba, a najważniejszym teraz jest by Roxie mogła się skupić na swoim zdrowiu.

Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie. - pisała Roksana Węgiel kilka dni temu na Instagramie.

Roksana Węgiel postanowiła zadbać o swoje zdrowie, a po kilku dniach wydała kolejne oświadczenie do fanów. Zdradziła, jak się czuje i wyraziła swoją wdzięczność, wszystkim tym, którzy okazali jej troskę:

Hejka kochani. Dziękuję bardzo za wsparcie, które dostaje od Was przez ostatnie dni. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się ze mną w DMach swoimi doświadczeniami z cukrzycą. Dziękuję za każde ciepłe słowo. Ja się czuję trochę lepiej, staram się dużo odpoczywać, ale już mnie nosi. Jesteście przekochani.

Miała jeszcze jedno przesłanie:

Z racji, że dziś jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego chciałabym Wam przypomnieć, żebyśmy byli na siebie wzajemnie uważni i jeśli sytuacja tego wymaga, nie bali się poprosić o pomoc. Dbajcie o siebie plis. Buziaki.

Roksana Węgiel zdecydowała się podzielić swoją diagnozą o cukrzycy po tym, jak zasłabła po jednym z mini koncertów i trafiła do szpitala. "Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja w, której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/ przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą". Przyznała także: "dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę pierwszego stopnia i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało".

Niedawno głos ws. stanu zdrowia Roksany Węgiel zabrał Kevin Mglej. Przyznał, że jego żona czuje się "raz lepiej raz gorzej".

Na pewno musi jeszcze odpocząć, ale też przede wszystkim zaakceptować fakt, że jest chora.

