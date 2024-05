Nie da się ukryć, że Roksana Węgiel i Michał Kassin mieli jedno z największych wsparć od widzów podczas 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Parze udało się wywalczyć drugie miejsce w programie, a ich taneczne choreografie niejednego doprowadziły do łez. Tydzień po finale wokalistka postanowiła podsumować swój udział w tanecznym show i nie zapomniała wspomnieć o ważnych dla niej osobach. Anita Sokołowska chętnie jej odpowiedziała!

Zwycięzcami 14. edycji "Tańca z gwiazdami" zostali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Nie jest tajemnicą, że wiele osób nie zgadzało się z takim werdyktem i twierdzili, że Kryształowa Kula powinna trafić w ręce Roksany Węgiel i Michała Kassina. Obie pary reprezentowały bardzo wysoki poziom, ale zwycięzcami mogła być tylko jedna para. Ostatnio Michał Kassin podziękował Roksanie Węgiel za te emocjonujące dziesięć tygodni. Teraz 19-latka postanowiła podsumować swój udział w programie we wzruszającym wpisie.

Mija tydzień od wielkiego finału 14 edycji @tanieczgwiazdami ...ależ to były emocje Jestem przeogromnie wdzięczna za możliwość wzięcia udziału w tym formacie. Dziękuję mojemu partnerowi tanecznemu @michalkassin , z którym przebrnęliśmy piękną drogę aż do finału, w którym zdobyliśmy drugie miejsce, dziękuję Michał za profesjonalizm, kreatywność, każdą cenną radę i wskazówkę, wszystko, czego mnie nauczyłeś, pokazałeś mi, że limity są tylko i wyłącznie w naszych głowach, dziękuję za to, że wierzyłeś w moje możliwości i eksponowałeś to, co najlepsze. Tak się cieszę, że oprócz świetnych treningów, nauki każdego stylu tańca towarzyskiego, zyskałam w Tobie przyjaciela- dobrą duszę. To wielkie szczęście móc z Tobą pracować, jesteś wybitnym tancerzem, świetnym choreografem i wspaniałym człowiekiem. Dziękuję Ci za wszystko! Wspomnienia, które mamy są bezcenne!

— napisała Roksana Węgiel.