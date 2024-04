W poniedziałkowe popołudnie media obiegły zaskakujące informacje o tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej mogą być już po ślubie. Atmosferę w tym temacie dodatkowo podgrzało zdjęcie Roxie z ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tylko spójrzcie na jej dłoń!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie? Tylko spójrzcie na dłoń wokalistki!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to uwielbiana para polskiego show-biznesu. O ich związku dowiedzieliśmy się na początku 2023 roku, a kilka miesięcy później w mediach gruchnęła wiadomość o ich zaręczynach. Zakochani wygadali się też, że zamierzają się pobrać w 2024 roku. Choć ostatnio pojawiły się informacje, że Roxie i Kevin Mglej mają ustaloną datę ślubu na drugą połowę sierpnia, to jednak wiele wskazuje na to, że para postanowiła nieco przyspieszyć sformalizowanie swojego związku.

29 marca 2024 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano istotnej zmiany w zarejestrowanej na 19-latkę firmie. Wówczas okazało się, że Roksana Węgiel zmieniła nazwisko na Roksana Węgiel-Mglej. Jest to informacja dostępna publicznie i każdy może do niej dotrzeć. Tym samym od razu pojawiły się spekulacje, że najpewniej 19-letnia piosenkarka jest już po ślubie ze swoim narzeczonym!

Czujne oko naszych czytelników dostrzegło również jeszcze jeden szczegół, który może być potwierdzeniem tych spekulacji. W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" na dłoni piosenkarki widniał bowiem nie tylko pierścionek zaręczynowy, ale również biżuteria łudząco przypominająca obrączkę ślubną. Sami zobaczcie!

AKPA

Na ten moment ani Roksana Węgiel, ani Kevin Mglej nie zareagowali na medialne doniesienia o ich ślubie. Nie pozostaje zatem nic innego, jak cierpliwie poczekać na komentarz samych zainteresowanych, aby te wieści zostały przez nich oficjalnie skomentowane.

