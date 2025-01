Roxie Węgiel uwielbia zaskakiwać swoich fanów kolejnymi niespodziankami – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Miniony rok był dla niej wyjątkowy pod wieloma względami. Jednym z najważniejszych wydarzeń był jej ślub z Kevinem Mglejem, który wzbudził ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Równocześnie Roxie nie zwalniała tempa w swojej karierze muzycznej, przygotowując się do kolejnych wyzwań. Teraz, na początku nowego roku, młoda artystka zapowiada podbój zagranicznych list przebojów!

Roksana Węgiel, młoda polska artystka, jest gotowa na międzynarodowy sukces. W ostatnim wywiadzie, udzielonym w Radiu Zet, piosenkarka zdradziła, że czuje, iż odkryła odpowiedni utwór, który może stać się hitem na światowych listach przebojów. To ważny krok w jej karierze, która od samego początku rozwija się dynamicznie:

Było kilka piosenek w języku angielskim, ale to była jeszcze taka próba, test, poszukiwanie czegoś innego. Zaczynałam mając 12 lat, więc przez sporą część swojej kariery poszukiwałam swojego stylu muzycznego. W końcu czuję, że to znaleźliśmy. (…) Za kilka dni lecę do USA tworzyć zupełnie nowy materiał, a ''AH AH AH'' jest zapowiedzią tego co będzie się działo w 2025 roku

- powiedziała Roksana Węgiel.