Nie od dziś wiadomo, że Roxie Węgiel prowadzi intensywny tryb życia i często nie starcza jej doby na wszystkie zajętości. Niejednokrotnie pokazywała fanom, że nagrywa piosenki lub piecze ciasto w środku nocy. Tym razem pokazała się z mężczyzną i ... nie jest to Kevin!

Roksana Węgiel pokazała się z tajemniczym mężczyzną

Roksana Węgiel od niemalże dwóch lat jest w związku z Kevinem Mglejem. Para ma ze sobą na tyle silną więź, że postanowiła wziąć ślub cywilny, a już niebawem odbędzie się wesele i ceremonia kościelna Kevina i Roksany. Piosenkarka jest konsekwentna i nie mówi za wiele o tym wielkim dniu, ale w ostatnim czasie pokazała kadry ze swojego wieczoru panieńskiego! Minął niespełna tydzień odkąd Roksana Węgiel bawiła się z koleżankami, a już teraz pokazała kolejne zdjęcie. Tym razem u jej boku był mężczyzna.

Roksana Węgiel od zawsze dbała o swój wizerunek, więc jej makijaż, stylizacja czy fryzura zawsze są dopieszczone. Nie zawsze jednak celebrytka ma czas, aby w pełni zadbać o swoje włosy. Na całe szczęście jej fryzjer jest na tyle elastyczny, że przyjął Roxie w środku nocy!

Późne godziny nam nie straszne - czytamy.

@roxie_wegiel

Okazuje się, że wizyta fryzjerska odbyła się po północy, a już po piątej nad ranem Roksana Węgiel pokazała kolejne zdjęcie. Tym razem była u siebie w domu i właśnie szykowała się do wyjścia, o czym świadczą założone na nos okulary oraz zarzucona na ramię torebka. Póki co, nie zdradziła dokąd wybiera się tak wcześnie.

@roxie_wegiel

Wygląda na to, że przygotowania do ślubu kościelnego małżonków ruszyły pełną parą. Jesteście ciekawi, jak na swoim weselu będą wyglądali Roksana i Kevin? Niedawno do sieci trafiło nowe zdjęcie mężczyzny i fani oniemili, ponieważ przeszedł on spektakularną metamorfozę swojej sylwetki! Okazuje się, że Kevin Mglej schudł aż 26kg!

