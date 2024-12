Kevin Mglej niedawno przeszedł metamorfozę. Odmienił nie tylko sylwetkę ale również swój styl życia, zakochując się w sporcie. Powoli pracuje nad swoimi kolejnymi celami sportowymi. Dziś wziął udział w biegu charytatywnym, podczas którego pokonał 10 km.

Jestem z Ciebie mega dumna kochanie! Ogromnie podziwiam Twoją siłę i motywację! Jesteś wielka inspiracją. Love - zachwycała się Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel rozpływa się nad osiągnięciami Kevina Mgleja

Kiedy Roksana Węgiel i Kevin Mglej ujawnili, że są razem, nie mieli łatwo. Mąż wokalistki musiał zmierzyć się z olbrzymim hejtem. Nie ukrywał, że to właśnie on miał między innymi wpływ na to, że postawił zmienić swój tryb życia. Od momentu rozpoczęcia metamorfozy Kevin Mglej schudł prawie 40 kg i wygląda na to, że nie zamierza na tym poprzestać. Pokochał sportowy tryb życia na tyle, że nie trenuje już tylko na siłowni, a zaczął stawiać sobie także inne sportowe cele. Dziś wziął udział w biegu charytatywnym.

7 grudnia pierwszy start. Dystans 10km w czasie 57 minut z kawałkiem. Dzień wcześniej okazało się, że @michalkassin też @biegiempomagam więc polecieliśmy razem, super przygoda. Do Barcelony zostały jeszcze 2 miesiące. Post z cyklu “kochany pamiętniczku”

Na post Kevina Mgleja zareagowała Roksana Węgiel, nie ukrywając dumy:

To jednak nie wszystko. Emocjami związanymi ze starem Kevina Mgleja w zawodach, Roksana Węgiel podzieliła się również na Instagramie. W biegu wziął również udział jej partner taneczny z "Tańca z Gwiazdami", Michał Kassin:

Jest mega zimno a te sportowe świry biorą udział w biegu charytatywnym na 10 km... Szacun chłopaki

Po zakończonym biegu na 10 km w wykonaniu Kevina Mgleja, Roksana Węgiel nie kryła dumy. Pochwaliła męża publicznie:

Dziś mój mąż @kevinmglej przebiegł 10 km, z kolei w lutym wybieramy się na półmaraton do Barcelony, gdzie wyzwanie to ponad 21 km. Podziwiam Cię kochanie za taką determinację! Jestem z Ciebie bardzo dumna i cieszę się, że niedługo będę mogła Ci kibicować w Twoim kolejnym biegowym celu. Can't wait

Nie ukrywa, że może kiedyś zainspirowana determinacją męża, również dołączy do takich wyzwań:

Może kiedyś sama przekonam się do półmaratonów/maratonów haha. Na razie wspaniale odnajduję się w roli kibica

