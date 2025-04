Nadchodzi wielki dzień. Roksana Węgiel i Kevin Mglej właśnie to potwierdzili

Wydawać by się mogło, że po swoim ślubie Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie zaskoczą fanów za szybko. Nic bardziej mylnego. Właśnie pochwalili się wielkimi wieściami i nie ukrywają swojej radości. Z niecierpliwością odliczają dni do wielkiego dnia, by móc pochwalić się tym, co do tej pory musieli trzymać w tajemnicy.