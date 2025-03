Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce, zwyciężczyni pierwszej edycji programu "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior 2018. Artystka szybko zdobyła ogromne grono fanów, a jej kariera dynamicznie się rozwija. Znana jest nie tylko z talentu muzycznego, ale także charyzmy i autentyczności. Ostatnio opublikowała romantyczne zdjęcie z mężem z podróży do Włoch. Fani nie mogli przejść obok nowego kadru obojętnie.

Roksana Węgiel pokazała romantyczne chwile z mężem

Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno stanęli na ślubnym kobiercu, cementując swoją relację zarówno cywilnie, jak i kościelnie. Choć na co dzień nieczęsto dzielą się prywatnymi momentami w mediach społecznościowych, tym razem zrobili wyjątek. Wokalistka opublikowała romantyczne zdjęcie z podróży do Rzymu, które natychmiast przyciągnęło uwagę fanów. Para odwiedziła stolicę Włoch na początku marca. Zgodnie z relacją Roksany, spacerowali po najpiękniejszych zakątkach Wiecznego Miasta, w tym przy słynnej Fontannie di Trevi. To właśnie tam uchwycili jeden z najbardziej intymnych momentów - pocałunek na tle zabytkowej fontanny.

W opisie zdjęcia artystka napisała jedynie: "Wspomnienia z Rzymu", jednak sam kadr mówił więcej niż tysiąc słów. Internauci byli zgodni, że Roxie i Kevin są jedną z najsłodszych par.

Miłość od pierwszego wejrzenia. Jak poznali się Roksana Węgiel i Kevin Mglej

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się we wrześniu 2022 roku podczas pracy nad nowym albumem artystki w jednym ze studiów nagraniowych. Już od pierwszych chwil między piosenkarką a producentem muzycznym zaiskrzyło – oboje zgodnie przyznają, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Spotkanie zawodowe szybko przerodziło się w głębszą relację, której początków nie zamierzali ukrywać.

Roksana miała wówczas 18 lat, a Kevin 26, co wzbudziło niemałe zainteresowanie opinii publicznej i fanów. Mimo kontrowersji związanych z różnicą wieku oraz wcześniejszymi związkami Kevina, para postanowiła iść za głosem serca. Wspólna pasja do muzyki i wzajemne zrozumienie sprawiły, że ich związek rozwijał się dynamicznie, a uczucie szybko nabierało powagi.

