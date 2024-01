Miłość Roksany Węgiel i Kevina Mgleja kwitnie: dopiero co para wróciła ze słonecznego Omanu, gdzie świętowała 19. urodziny wokalistki. Teraz jednak zakochani również nie próżnują i właśnie pokazali kolejne, romantyczne ujęcia. Tym razem jest naprawdę gorąco!

Kevin Mglej zaskoczył ujęciem z Roxie Węgiel całkiem bez ubrań!

Fani Roksany Węgiel przyzwyczaili się już do faktu, że nastoletnia wokalistka nie stroni od publikowania prywatnych kadrów w sieci. Gołym okiem widać, że Roxie i jej ukochany, Kevin Mglej, świetnie się rozumieją i spędzają razem każdą wolną chwilę. Oboje dobrze wiedzą, że czeka ich bardzo intensywny rok - podczas urodzinowego wyjazdu Roksana Węgiel zapowiedziała trasę koncertową, która ruszy już za kilka miesięcy. Teraz z kolei ukochany gwiazdy podzielił się dość nietypowym sposobem pary na relaks!

Na InstaStories Kevina Mgleja pojawiły się nocne ujęcia z sauny, a na jednym z nich widać Roksanę Węgiel, która, odziana jedynie w ręcznik, w skupieniu czyta książkę. Trzeba przyznać, że to dość nietypowe okoliczności na zagłębienie się w lekturze.

Instagram @kevinmglej

Roksana Węgiel

Wygląda na to, że relaks w saunie czy SPA to jedna z ulubionych rozrywek zakochanych Kevina Mgleja i Roksany Węgiel. Ostatnio jednak relacja Roxie z takiego odpoczynku spotkała się z podzielonymi reakcjami fanów - duża grupa internautów była zdania, że nie każdego stać na taką formę regeneracji.

Dziewczyno, ja wiem że ci pieniądze biją ale normalnego człowieka nie stać na takie urodziny dla bliskiej osoby... - grzmieli fani pod wpisem 19-latki.

Artur Barbarowski/East News

Niezależnie od tego, co myślą fani, Roksana Węgiel i jej ukochany co rusz udowadniają, że celebrują każdą wspólną chwilę - nie tylko od święta, ale także na co dzień. Ostatnio na przykład para po raz pierwszy spędziła noc na pustyni.

A Wy, co myślicie o pomyśle na randkę, który pokazał Kevin Mglej? Przesada czy interesująca opcja?

Roxie

Instagram @kevinmglej