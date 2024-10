Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Ukochany 19-latki okazuje jej ogromne wsparcie -chętnie towarzyszy jej podczas ważnych wydarzeń i mocno jej kibicuje. Na profilu Roxie na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie i nie mogło zabraknąć komentarza od jej męża. To wzruszające, jakim jest wsparciem dla ukochanej.

Urzekło mnie to, jak Kevin Mglej wspiera Roksanę Węgiel

Roksana Węgiel ten rok miała wyjątkowo intensywny. Na początku tego roku wzięła bowiem udział w kultowym programie "Taniec z gwiazdami", gdzie jej występy sprawiały, że miałam ciarki. Roxie i Michał Kassin z odcinka na odcinek pokazywali coraz bardziej wyszukane choreografie i, mimo że nie zdobyli kryształowej kuli, to poprzeczkę zawiesili bardzo wysoko. Roksana oprócz przygotowań do treningów zdecydowała się w tajemnicy wziąć ślub ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Para początkowo ukrywała tę informację, jednak wszystko wyszło na jaw, gdy w firmie zarejestrowanej na 19-latkę, pojawiło się jej nowe nazwisko Węgiel-Mglej.

Zakochanym marzył się również ślub kościelny i również to udało im się spełnić w tym roku. 25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli przed ołtarzem, by ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Cała ceremonia do samego końca utrzymywana była w wielkiej tajemnicy, nawet zatrudnieniu usługodawcy o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się, dopiero gdy dotarli na miejsce. Zakochani mogli również na wsparcie od niekwestionowanej ekspertki w dziedzinie ślubnej - Izabelli Janachowskiej, która do pomocy zorganizowała cały swój team. Winnica na Podkarpaciu potraktowała Roxie Węgiel jak królową i dla niej zrobiła wyjątek, organizując imprezę weselną.

Gdy emocje już nieco opadły po ślubie Roxie Węgiel miała wyruszyć w trasę koncertową -niestety tak się nie stało. Artystka poinformowała, że zmaga się z chorobą.

Kochani, nie sądziłam, że do tego dojdzie. Moi fani zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo to dla nich tworzę muzykę i gram koncerty. Niestety, w związku z wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował - przekazała.

Artystka przyznała wówczas, że od jakiegoś czasu zmaga się z cukrzycą!

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć, ciężko jest przystopować jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać - wyznała Roxie w oświadczeniu.

Roksana Węgiel postanowiła wraz z mężem wyjechać za granicę, gdzie wypoczywa po wyjściu ze szpitala. Kevin jest dla niej ogromnym wsparciem i zawsze może na niego liczyć. Roxie postanowiła podzielić się nowym zdjęciem, a na lajk i komentarz od Kevina nie trzeba było długo czekać.

Ukochany Roxie pod zdjęciem z książką, opublikował zdziwioną minkę i serduszko! Pod postem odezwali się również fani, którzy wyznali, że Roxie zmotywowała ich do czytania.

zmotywowałaś mnie do czytania

Nie zabrakło również komentarzy chwalących urodę młodej gwiazdy.

Śliczna

Piękna

Ideał - zachwycają się fani.

