Dokładnie miesiąc temu Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub. To bez wątpienia najintensywniejszy i najbardziej emocjonujący rok gwiazdy, która wciąż jest nastolatką. Wokalistka lada moment wyruszy w trasę koncertową po Polsce i nie zwalnia tempa. Spotka się z fanami w Toruniu, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Warszawie. Artystka pokazała, że nie zapomniała też o jednej rzeczy.

Roksana Węgiel i Keving Mglej nadal dbają o formę

Najpierw piękny ślub, teraz imponująca trasa koncertowa. Roksana Węgiel cały czas działa na najwyższych obrotach. Ostatnio wokalistka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z Kevinem Mglejem i pokazała, jak spędzają wspólny czas. Okazuje się, że mimo natłoku obowiązków para nie zapomniała o aktywności fizycznej i dba o formę.

Na fotografii z sali treningowej widzimy Roxie razem ze świeżo upieczonym mężem i ich trenerem. Trzeba przyznać, że oboje prezentują świetną formę. Nie da się nie zauważyć metamorfozy, jaką Kevin Mglej przeszedł przez ostatnie miesiące. Trudno uwierzyć, że znajdują czas na ćwiczenia.

Trening zrobiony – napisała Roksana Węgiel.

Bez wątpienia kondycja fizyczna przyda się nastoletniej wokalistce w nadchodzących tygodniach będzie musiała się napracować. Już w październiku zobaczymy ją na scenie. Swoją wielką trasę koncertową rozpocznie występem w Lublinie 6 października. Później czeka ją granie aż przez trzy dni z rzędu: 10, 11, 12 października artystka pojawi się w Łodzi, Toruniu i Warszawie.

Ostatnio wyszło na jaw, ile Roksana Węgiel zarobi za trasę koncertową. Kwota może zwalić z nóg, biorąc pod uwagę wiek finalistki poprzedniej edycji „Tańca z gwiazdami”. To jeszcze nie wszystko. Pod koniec września Roxie ujawniła, że wybrała się do Sztokholmu, by razem z zagranicznymi gwiazdami pracować nad nowymi utworami.

Wcześniej Roksana Węgiel odniosła inny sukces. Razem z Marylą Rodowicz nagrała odświeżoną wersję kultowego hitu „Damą być”, która szybko okazała się strzałem w dziesiątkę. Aż trudno sobie wyobrazić, co nastoletnia wokalistka przygotowuje na kolejny rok. Śledzicie tę niesamowitą karierę?

