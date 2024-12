Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Roksana Węgiel i Kevin Mglej wybrali się w romantyczną podróż do Finlandii. Małżeństwo nie tylko odpoczywa, ale również biorą udział w zimowych rekreacjach. 19-latka chętnie chwali się zdjęciami z wyjazdu, a na jednym z nich uchwyciła Kevina i nie ukrywa podziwu. Spójrzcie tylko na ten opis!

Roksana Węgiel komplementuje Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są nierozłączni. W sierpniu para stanęła na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ich miłość kwitnie z dnia na dzień, a oni chętnie spędzają czas ze sobą w pracy i domu. W tym roku małżeństwo sporo podróżowało, czym chętnie chwalili się w mediach społecznościowych. Wokalistka i jej ukochany zwiedzili m.in. Mauritius, Oman, Paryż, a teraz przyszedł czas na Finlandie. Ostatnio odmieniony Kevin Mglej rozpływał się nad Roksaną Węgiel, a teraz wokalistka opublikowała zdjęcie swojego męża pozującego na śniegu bez koszulki. Opis mówi sam za siebie.

Too hot (tłum. zbyt gorąco) – napisała Roksana Węgiel.

Młoda wokalistka chętnie dzieli się swoim szczęście na Instagramie, który obserwuje już półtora miliona osób. 19-latka pokazuje, jak wygląda jej życie u boku ukochanego, chwali się podróżami i kulisami z koncertów. Na jej profilu nie brakuje również odważnych zdjęć w bieliźnie. Podczas odpoczynku w Finlandii 19-latka pochwaliła się również gorącym zdjęciem z jacuzzi. Jednak największą uwagę przykuwa uśmiech. Widać, że małżeństwo jej służy.

Roksana Węgiel i jej mąż chętnie korzystają z uroków śnieżnej zimy i zdecydowali się nawet na zjazd z dmuchanego koła na śniegu. Warto podkreślić, że podczas wyjazdu para świętuje również 28. urodziny Kevina Mgleja, który nawet zapozował z czekoladowym tortem. Ukochany gwiazdy zapewne nie mógł sobie wyobrazić lepszego świętowania. My również składamy Kevinowi najszczersze życzenia!

Trzeba przyznać, że ten rok dla wokalistki był pełen emocji i ciężko będzie go przebić. Jednak Roksana Węgiel już oznajmiła, że rok 2025 będzie dla niej również wyjątkowy, a to za sprawą wielu zmian. My już nie możemy się doczekać, by dowiedzieć się, co tym razem przygotowała młoda gwiazda dla swoich fanów.

