Roksana Węgiel niezmiennie króluje na językach i w nagłówkach największych tabloidów i to odkąd w ogóle pojawiła się na polskiej scenie. 19-latka cieszy się ogromną popularnością, a fani ochoczo dowiadują się, co u niej słychać. Ku ich uciesze, ona sama chętnie dzieli się ciekawszymi momentami, a tym razem pokazała naprawdę nieoczywisty kadr.

Nie do wiary, co Roxie Węgiel robi w środku nocy

Pierwszy raz usłyszeliśmy o niej, gdy miała raptem 13 lat, natomiast dziś jest już dorosła, szczęśliwie zakochana i przede wszystkim, plasuje się w czołówce polskich wokalistek. Roksana Węgiel, mimo młodego wieku, może poszczycić się popularnością, o której wiele jej koleżanek po fachu mogłoby tylko pomarzyć.

19-latka gości niemal na wszystkich wydarzeniach kulturowych w kraju, ale poza tym stara się rozwijać swoją karierę również na innych płaszczyznach. Obecnie przygotowuje się do klubowej trasy koncertowej, która już zapowiada się naprawdę emocjonująco! Wygląda na to, że choć zostało do niej jeszcze trochę czasu, Roxie już ma tyle pracy, że... musi zarywać nocki!

Instagram@roxie_wegiel

W środku nocy wokalistka podzieliła się bowiem fotką ze swojego mieszkania, zdradzając, że śpiewa nawet o 2:30! Ciekawe, co na to jej ukochany, Kevin Mglej, czy sąsiedzi! Roxie wielokrotnie już dowiodła swojej pracowitości, a my przekonaliśmy się, że nie straszny jej brak snu i pobudki o świcie.

Roxie Węgiel pokazała, co robi w środku nocy Instagram@roxie_wegiel

Warto wspomnieć, że obecnie nie tylko trasa koncertowa może spędzać jej sen z powiek, ale i zbliżający się wielkimi krokami ślub! Roxie i Kevin co prawda powiedzieli już sobie "tak" kilka miesięcy temu, jednak tym razem ceremonia odbędzie się w kościele, co ma dla nich bardzo ważny wymiar duchowy. Nie tak dawno zakochani bawili się na swoich wieczorach panieńskim i kawalerskim, a lada moment zatańczą na swoim weselu!

