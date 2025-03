Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedno z popularniejszych małżeństw w rodzimym show-biznesie. Sama wokalistka od lat króluje na językach, sukcesywnie wspinając się po szczeblach kariery. Aktualnie przygotowuje się do trasy koncertowej, ale i tak udaje jej się znaleźć czas jeszcze na inne zajęcia. W miniony czwartek gościła m.in. w radiu. Nie umknęło to uwadze jej teściowej, która natychmiast napisała do Kevina Mgleja.

Reklama

Mama Kevina Mgleja wymownie o Roksanie Węgiel

Ostatnie miesiące są dla Roxie Węgiel naprawdę intensywne. Nie tylko przygotowuje się do trasy koncertowej, ale i wciąż doszlifowuje nowe numery, które stworzyła przy współpracy z zagranicznymi producentami. W międzyczasie, jakby tego było mało, znalazła czas, by udać się do Radia RMF FM, gdzie miała okazję wykonać akustycznie jeden ze swoich sztandarowych utworów - "Miasto".

Okazało się, że audycji na bieżąco słuchał jej ukochany mąż, Kevin Mglej, ale i... teściowa! Ta od razu napisała do swojego syna, nie kryjąc zachwytu nad synową.

O wow. Końcówka utworu zniewalająca. Przepięknie akustycznie

Wiadomości Anny Mglej wydają się być kolejnym dowodem na bliską relację Roxie Węgiel z teściową. Jak pokazały, mama Kevina stara się wspierać 20-latkę i kibicuje jej na polu zawodowym.

Zobacz także: Były plotki o związku Maffashion i Michała Danilczuka. A jednak! To zdradziło wszystko

Historia związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się we wrześniu 2022 roku w studiu nagraniowym, gdzie rozpoczęli współpracę nad albumem Roksany zatytułowanym „13+5”. Ich relacja szybko przekształciła się w związek uczuciowy, który oficjalnie potwierdzili w 2023 roku. W maju tego samego roku Kevin oświadczył się Roksanie, a już w sierpniu 2024 roku para wzięła ślub kościelny.

Wspólna pasja do muzyki oraz głęboka wiara w Boga stanowią fundament ich związku. Oboje podkreślają, że ich relacja opiera się na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu, a także wspólnych wartościach duchowych.

Choroba Roksany Węgiel

W tym miejscu warto przypomnieć również, że w październiku 2024 roku Roxie ujawniła, że zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. Początkowo zbagatelizowała objawy, kontynuując intensywną pracę zawodową. Jednak w końcu jej stan pogorszył się na tyle, że trafiła do szpitala. To wymusiło na niej przewartościowanie swojego życia i odsunięcie na dalszy plan spraw zawodowych.

Musiała też odwołać trasę koncertową, do której obecnie się przygotowuje. W jednym z wywiadów Roksana przyznała, że diagnoza była dla niej szokiem i wymagała zmiany stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Obecnie artystka nauczyła się żyć z chorobą, dostosowując swoje codzienne funkcjonowanie do nowych realiów. Mimo trudności stara się utrzymywać aktywność zawodową, jednocześnie dbając o swoje zdrowie. Roksana apeluje do fanów o regularne badania i niebagatelizowanie objawów, podkreślając, że zdrowie jest najważniejsze.

Kevin Mglej pokazał wiadomości od swojej mamy, fot. Instagram/kevinmglej

Reklama

Zobacz także: Poważna zmiana u księżnej Kate. Fani dopytują się o powody