Od kilku miesięcy Roksana Węgiel jest szczęśliwą mężatką. 19-latka jest pełna pasji i zapału do pracy i nawet nie myśli o tym, by zwolnić nieco tempo. Piosenkarka właśnie przygotowała wyjątkową niespodziankę dla swoich fanów. Nawet Kevin Mglej nie kryje swojego podekscytowania i postanowił również ją wesprzeć.

Roksana Węgiel ogłosiła radosne wieści

Roksana Węgiel ma zaledwie 19-lat, a ma za sobą bardzo owocny rok. Wokalistka zdobyła drugie miejsce w "Tańca z gwiazdami" u boku Michała Kassina, a w sierpniu stanęła na ślubnym kobiercu u boku Kevina Mgleja. Artystka zagrała w wielu koncertów i pojawiła się na takich festiwalach muzycznych jak Polsat Hit Festiwal czy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jak zawszy był przy niej jej ukochany, który wspiera ją na każdym kroku. Ostatnio Roxie Węgiel potwierdziła, że 2025 rok będzie dla niej wyjątkowy, w którym szykuje sporo niespodzianek dla swoich fanów. Nie od dziś wiadomo, że młoda gwiazda jest bardzo pracowita i nawet przed świętami przygotowała niespodziankę dla swoich fanów.

W przyszłym roku Roksana Węgiel nie zamierza zwolnić tempa. W marcu artystka ruszy w trasę koncertową "Break Tour" podczas której zagra koncerty w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Szczecin, Łódz czy Gdańsk. Teraz piosenkarka zdradziła na swoim Instagramie, że w najbliższym czasie odbędzie się premierę jej nowego singla pt. "AH AH AH". 19-latka nie kryje swojego podekscytowania:

Ah ah something is coming (tłum. coś nadchodzi) – napisała Roksana Węgiel.

Nawet Kevin Mglej nie kryje swojej dumy i pochwalił się nowym projektem żony na swoim Instagramie. On sam już nie może się doczekać realizacji jej planów zawodowych. Ostatnio również odmieniony Kevin Mglej rozpływaj się nad Roksaną Węgiel, która nieraz motywowała go do działania. Bez wątpienia są zgranym małżeństwem!

To co wydarzy się w przyszłym roku to jakiś... – napisał Kevin Mglej.

Roksana Węgiel idzie jak burza. My już nie możemy się doczekać jej muzycznych nowości, a Wy?

