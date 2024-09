Minął miesiąc od pamiętnego dnia i jednego z piękniejszych momentów w życiu Roksany Węgiel. 19-letnia artystka wzięła ślub ze swoim ukochanym, a następnie odbyło się ich huczne wesele. Okazuje się, że zaproszonych było aż 170 osób, a impreza trwała do białego rana! Wszystko było dopięte na ostatni guzik, a liczne dekoracje oraz samo miejsce uroczystości odbierały mowę. Z jakim kosztem musiała liczyć się Roksana Węgiel oraz jej ukochany- Kevin Mglej?

Ten rok dla Roksany Węgiel jest absolutnie przełomowy. Z początkiem marca rozpoczęła swój udział w "Tańcu z Gwiazdami", następnie zagrała "Sekretny koncert", a już kilka miesięcy później wyprawiła swoje huczne wesele. Nie da się ukryć, że do ostatniej chwili media nie miały pojęcia, kiedy dokładnie odbędzie się impreza artystki i jej wybranka i jaką salę weselną wybrali młodzi. Szybko okazało się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wybrali winnicę w tylu toskańskim położoną na Pogórzu Dynowskim.

W przygotowaniach do wesela celebrytki pomogła ekspertka ślubna- Izabela Janachowska, która nie dość, że służyła pomocną dłonią to jeszcze stworzyła dla Roxie trzy unikatowe kreacje ślubne. Piosenkarka przebierała się na każdą ważniejszą część swojej imprezy i nie da się ukryć, że w każdej z propozycji wyglądała olśniewająco! Roksana i Kevin postawili również na piękny wystrój zarówno w kościele, jak i na sali, a całość dopełnił tort, przy którym widniał ukryty napis.

Dekoracje, tort, suknie, samochód i wiele innych to rzeczy, które składają się na koszt wesela. W rozmowie z WP Roksana Węgiel została zapytana o koszt takiej hucznej ceremonii, jednak chciała uniknąć podania konkretnej kwoty.

Nie są to tanie rzeczy, to na pewno. Myślę, że każdy kto organizował wesele po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że w zależności od tego jakie chcesz mieć wesele tyle musisz zapłacić. To jest normalne. My zorganizowaliśmy wesele w przepięknej winnicy

- powiedziała wymijająco Roksana.