Roksana Węgiel 20-ste urodziny świętuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybrała się wraz z Kevinem Mglejem. Dziś idolka nastolatek może liczyć na tysiące pięknych życzeń nie tylko od fanów ale również swoich bliskich. Na te publiczne zdecydowała się jej teściowa. Wygląda na to, że Roksana Węgiel i Anna Mglej dogadują się jak przyjaciółki. Koniecznie musicie zobaczyć zdjęcie, którym pochwaliła się mama Kevina.

Teściowa świętuje 20-ste urodziny Roksany Węgiel

11 stycznia to wielki dzień dla Roksany Węgiel, w końcu to data jej urodzin. Po pracowitym sylwestrze z Polsatem oraz zapowiedziach wielkich planów na 2025 rok, przyszedł czas na chwile oddechu. Piosenkarka wraz ze swoim mężem Kevinem Mglejem wyleciała do Stanów Zjednoczonych, jednak nie będą to tylko wakacje ale również praca nad nowym muzycznym materiałem. Roxie Węgiel relacjonuje pobyt w San Diego a także zwiedzanie Wielkiego Kanionu. Chociaż sama nie opublikowała jeszcze urodzinowego wpisu, zrobiła to za nią stęskniona teściowa. Anna Mglej opublikowała zdjęcie z Roksaną Węgiel z jednego z babskich wieczorów. Obie pozują w białych szlafrokach i turbanach na głowie, a z ust nie schodzą im szerokie uśmiechy. Nie ma wątpliwości, że mają ze sobą doskonały kontakt, a nie tak dawno fani wyłapali, że Roxie zwraca się do matki swojego męża po imieniu.

20-ste urodziny Roksany Węgiel w USA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zdecydowali się na podróż do Stanów Zjednoczonych, a ich samolot z Polski lądował w Los Angeles, gdzie szaleją pożary. Internauci są przerażeni tym, co dzieje się aktualnie w "Mieście Aniołów". Joanna Krupa, która ma tam dom, poinformowała, że zdecydowała o ewakuacji, zabierając córeczkę i swoje zwierzęta do bezpiecznego miejsca. Fakt, że szalejący ogień był tak blisko ich miejsca zamieszkania, nie dawał im poczucia bezpieczeństwa. Z miasta ewakuowano setki tysięcy osób, które potraciły swoje dobytki życia. Kevin Mglej musiał wydać komunikat ws. wyjazdu z Roxie. Małżonkowie poinformowali fanów, że są bezpieczni i wyjeżdżają z trawionego ogniem Los Angeles do San Diego. Głos zabierała również sama Roksana Węgiel:

Kochani, wszystko u nas w porządku! Dziękuję za tyle wiadomości, aktualnie jesteśmy bezpieczni w San Diego. Serce się łamie, patrząc na to, jakie szkody zostały wyrządzone w LA przez ten ogromny pożar - pisała kilka dni temu.

O swoim wyjeździe do Stanów Roxie mówiła już jakiś czas temu, zapowiadając, że właśnie tam będzie pracowała nad nowym materiałem muzycznym.

