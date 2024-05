Roksana Węgiel ma za sobą intensywny czas. 19-latka w ostatnim czasie brała udział w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie była niekwestionowaną faworytką w walce o "Kryształową Kulę" i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Treningi do programu były bardzo absorbujące, dlatego gwiazda na chwilę musiała zrezygnować z innych aktywności. Teraz Roxie podzieliła się z obserwatorami radosną informacją.

Kochani po krótkiej przerwie mogę wrócić do tego, co już dawno skradło moje serce

Kochani po krótkiej przerwie mogę wrócić do tego, co już dawno skradło moje serce

Roksana Węgiel nie próżnuje i po krótkiej przerwie przekazała fanom kolejne radosne wieści. 19-latka po tym jak zajęła drugie miejsce w "Tańcu z gwiazdami" postanowiła wyjechać z Polski i wraz ze swoim mężem Kevinem Mglejem wybrali się na krótki urlop do Pragi. Ambitna 19-latka przekazała, że nie zamierza długo odpoczywać i już ma kolejne plany zawodowe. W relacji na Instagramie Roxie poinformowała swoich obserwatorów, że już nadszedł czas na powrót do muzyki.

Kochani po krótkiej przerwie mogę wrócić do tego, co już dawno skradło moje serce, czyli do muzyki, w następnym stories trochę ogłoszeń, a już za parę dni powrót do studia

przekazała.