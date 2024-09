Roksana Węgiel doskonale wie, w co się ubrać żeby wszyscy patrzyli tylko na nią! Młoda gwiazda podczas relacji na InstaStories zaprezentowała się w obłędnym czarnym płaszczu, a my zbieramy szczęki z podłogi. Roxie zachwyciła swoim wyglądem w jesiennej stylizacji z oversizowym płaszczem w roli głównej. To projekt polskiej marki!

Roksana Węgiel w modnym płaszczu na jesień

Chociaż za oknem wciąż świeci piękne słońce to jesień przyszła do nas na dobre. Najwyższa pora wyjąć z szaf cieplejsze ubrania, które idealnie sprawdzą się w chłodniejsze dni. Również gwiazdy, które publikują w sieci swoje zdjęcia coraz chętnie pokazują swoje propozycje na jesień. Ostatnio Małgorzata Socha w modnym płaszczu na jesień spacerowała po Warszawie, a teraz swój look zaprezentowała również Roksana Węgiel! Młoda gwiazda uwielbia pokazywać się w odważnych i bardzo kobiecych stylizacjach, a teraz rozbiła bank swoim lookiem w obłędnym płaszczu od MMC Studio. Roxie podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie nagranie i zdjęcia, a przy okazji zdradziła swoim fanom, że właśnie szykuje kreacje do swojej trasy koncertowej.

Jestem zakochana napisała Roxie zdradzając, gdzie znalazła swój płaszcz.

Roksana Węgiel pokazała się w pięknym skórzanym płaszczu, który zdecydowanie będzie hitem jesieni i z pewnością nie wyjdzie z mody przez lata. Płaszcz od MMC Studio kosztuje 5 tys. złotych, ale musimy przyznać, że jest wart swojej ceny. Tylko spójrzcie, jak prezentuje się w nim ukochana Kevina Mgleja! Ten look robi wrażenie.

Instagram @roxie_wegiel

Skórzany płaszcz idealnie sprawdzi się zarówno do eleganckich, jak i sportowych stylizacji. To ponadczasowy element ubioru, który może służyć przez lata. Jak widać, Roksana Węgiel już znalazła swój wymarzony płaszcz na jesienne dni. Ten model od MMC Studio to strzał w dziesiątkę. Zgadzacie się z nami?

Czy Roksana Węgiel w skórzanym płaszczu wystąpi na podczas swojej trasy koncertowej? O tym jej fani przekonają się już za kilka tygodni. Roxie zaraz po ślubie z Kevinem Mglejem ogłosiła bowiem, że rozpoczyna intensywne prace nad przygotowaniami do trasy, która będzie promować jej najnowszą płytę. Artystka zagra w największych miastach w Polsce, a ostatnio wyszło na jaw, ile Roksana Węgiel zarobi za trasę koncertową.

Przypominamy, że o trasie koncertowej Roxie opowiadała również w śniadaniówce Polsatu, chociaż prowadzący nie odpuścili i dopytywali artystkę o szczegóły jej ślubu z Kevinem Mglejem.

Instagram @roxie_wegiel