Roksana Węgiel, jedna z najpopularniejszych młodych artystek w Polsce, zaskoczyła swoich fanów, biorąc ślub z Kevinem Mglejem. Ceremonia miała miejsce w kameralnej atmosferze, już ponad miesiąc temu, w obecności najbliższych. Choć wokalistka strzeże swojego życia prywatnego, postanowiła podzielić się kilkoma szczegółami na temat tego wyjątkowego dnia w piątkowym odcinku "Halo tu Polsat".

Ślub odbył się bez wielkiego rozgłosu, co nie znaczy, że obyło się bez emocji. W mediach pojawiły się doniesienia o wyjątkowo osobistym charakterze uroczystości. W rozmowie z mediami, Roksana wspomniała, że zależało jej na zachowaniu prywatności oraz intymnej atmosfery. Mimo obecności fotoreporterów, para unikała medialnego szumu, chcąc skupić się na sobie i bliskich.

Wesele, które miało miejsce po ceremonii, również było organizowane w przemyślany sposób. Jak sama Roksana przyznała, nie miała zamiaru podążać za tradycją, lecz stworzyć wydarzenie zgodne z jej wizją i pragnieniami. Jednym z przykładów takiego podejścia była decyzja o rezygnacji z tradycyjnych oczepin! Co zdradziła w "Halo tu Polsat"?

Roksana Węgiel pojawiła się w piątkowym wydaniu "Halo tu Polsat", by z prowadzącymi, Pauliną Sykut oraz Krzysztofem Ibiszem porozmawiać o najbliższych planach zawodowych, ale i powspominać huczny ślub z Kevinem Mglejem, który odbył się w sierpniu 2024 roku. Kiedy prowadzący zaczęli mocno drążyć temat wesela, Roksana nie była specjalnie szczęśliwa i nagle wypaliła:

W dalszej części rozmowy Roksana dała się jednak namówić na kilka opowieści i wspomnień ze ślubu!

Zobacz także