O Roksanie Węgiel nie przestaje być głośno. 19-latka mimo to, że niecały miesiąc temu wyszła za mąż, to nie zdecydowała się na typową podróż poślubną, a postanowiła wrócić do pracy. Młodą gwiazdę niedługo czeka intensywny czas, ponieważ postanowiła wyruszyć w trasę koncertową. Roxie zagra w największych miastach w Polsce i wygląda na to, że otrzyma za to sowite wynagrodzenie.

Reklama

Tyle Roksana Węgiel zarobi za trasę koncertową. Kwota robi wrażenie

Roksana Węgiel pod koniec sierpnia wyszła za mąż za 8-lat starszego ukochanego Kevina Mgleja. Nastoletnia gwiazda chciała, żeby jej ślub i wesele do samego końca było utrzymane w wielkiej tajemnicy, dlatego zatrudnieniu usługodawcy o tym, że pracują dla Roxie dowiedzieli się dopiero na miejscu ceremonii. Również goście nie wiedzieli, co zaplanowała dla nich 19-latka i po ślubie w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, zostali przewiezieni samochodami na miejsce wesela. Roxie do pomocy w całym przedsięwzięciu zatrudniła również niekwestionowaną ekspertkę, jeśli chodzi o śluby- Izabelę Janachowską, która zadbała o nawet najmniejsze detale. Całe przyjęcie z pewnością kosztowała ją krocie, dlatego młoda gwiazda zaraz po ślubie rzuciła się w wir pracy.

Roksana Węgiel niedawno promowała wraz z Marylą Rodowicz, odświeżony kawałek "Damą być", a już lada moment czeka ją trasa koncertowa po Polsce. 19-latka ma wystąpić w Lublinie, Łodzi, Toruniu, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, a bilety na jej koncerty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, mimo że do najtańszych nie należą.

Najtańszy bilet na koncert Roksany Węgiel obecnie kosztuje 99 złotych, jednak tuż przed koncertem cena ma wzrosnąć do 159 złotych. Fani artystki mają również możliwość wykupienia spotkania z gwiazdą, jednak wówczas rośnie również cena wejściówki. Za taką przyjemność trzeba zapłacić 249 zł.

"Super Express" podaje, że za miesiąc pracy Roksana Węgiel może zarobić aż 400 tysięcy złotych! Wybieracie się na któryś z koncertów?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Cena ich obrączek ślubnych zwala z nóg. "Zostały stworzone na specjalne zamówienie"