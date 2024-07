Matury to bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów ludzi wchodzących w dorosłość, a w ich gronie znalazła się w tym roku Roksana Węgiel. Piosenkarka, która niedawno wydała drugi album studyjny "13+5", jest w trakcie egzaminów. Nastoletnia gwiazda podeszła już do testu z języka polskiego. W poniedziałek czeka ją trudniejsze wyzwanie, czyli matura z matematyki. Wokalistka nie ukrywa, że nauki ścisłe nie należą do jej ulubionych i musiała korzystać z korepetycji. Przed poniedziałkowym egzaminem postanowiła się zrelaksować i wybrała się ze starszym partnerem, Kevinem Mglejem na romantyczną wyprawę na łono natury.

Reklama

Roksana Węgiel wypoczywa z Kevinem Mglejem w lesie przed maturą z matematyki

W czwartek, 4 maja Roksana Węgiel zdawała maturę z języka polskiego. W szkole pojawili się nawet paparazzi, którzy sfotografowali młodą piosenkarkę tuż przed wejściem na salę. Po gwieździe nie było widać, żeby się stresowała. Roxie chodziła z uśmiechem od ucha do ucha. Warto też zwrócić uwagę, że tego dnia nie chciała się wyróżniać i postawiła na dość zwyczajny ubiór.

Zobacz także: Roksana Węgiel dzieli się radosną nowiną. W samym środku matur: "Będzie się dużo działo..."

East News/Marek Dyblas/REPORTER

Jednak następny egzamin może być dla niej znacznie trudniejszy. Mowa o maturze z matematyki. Piosenkarka zdradziła wcześniej, że uczęszczała na korepetycje z tego przedmiotu, ponieważ nie jest najlepsza z przedmiotów ścisłych. Choć Roksana Węgiel ujawniła, że nie zamierza iść na studia, to jednak zależy jej na zdaniu wszystkich testów maturalnych.

Instagram @roxie_wegiel

Jak Roxie spędza czas przed poniedziałkowym wyzwaniem? Bynajmniej nie w książkach i robieniu zadań. Nic dziwnego, bo dzień przed egzaminem to nie czas na naukę. Piosenkarka wybrała się na romantyczną wyprawę ze starszym partnerem, Kevinem Mglejem. Para poszła do lasu i na łąkę.

Zobacz także

Instagram @roxie_wegiel

Wokalistka i jej ukochany urządzili sobie nawet ognisko i zorganizowali małą przekąskę. Towarzyszyła im też rodzina artystki. Trzeba przyznać, że Roksana Węgiel nie wyglądała na zbyt przejętą zbliżającym się egzaminem. Być może miłe towarzystwo i łono natury podziałały na nią uspokajająco?

Zobacz także: Matura 2023: Doda o stroju Roksany Węgiel: "Ja poszłam w kozakach i do tego mini jeszcze krótsza"

Reklama

Wszyscy trzymamy kciuki za Roksanę Węgiel i wierzymy, że uda jej się zdać każdy egzamin. Przypominamy, że nie tylko Roxie może się stresować. Oto tegoroczni znani maturzyści.

Instagram @roxie_wegiel

Instagram @roxie_wegiel

Instagram @roxie_wegiel

Instagram @roxie_wegiel