Roksana Węgiel, zgodnie z zapowiedziami, podeszła do egzaminu maturalnego razem ze swoją klasą. Na pierwszy ogień tradycyjnie poszedł język polski. Co ciekawe, na maturzystkę czekali w szkole paparazzi, co Roksana Węgiel przyjęła z dużym uśmiechem. Zobaczcie, jak piosenkarka zaprezentowała się podczas matury.

Reklama

Roksana Węgiel napisała maturę z języka polskiego. Tuż przed egzaminem przyłapali ją paparazzi

Roksana Węgiel, podobnie jak tysiące koleżanek i kolegów z jej rocznika, rankiem 4 maja podeszła do pierwszego spośród pisemnych egzaminów maturalnych - z języka polskiego. Trzeba zaznaczyć, że ostatnie miesiące były wyjątkowo pracowite dla młodej gwiazdy, która musiała godzić naukę z pracą zawodową - przed kilkoma tygodniami światło dzienne ujrzał jej najnowszy album, "13+5".

Choć maturzyści potrzebują przede wszystkim spokoju i skupienia, do budynku macierzystej szkoły Roksany Węgiel przyszli paparazzi, by zrobić najbardziej znanej tegorocznej abiturientce kilka zdjęć. Na szczęście wyglądało na to, że wokalistka nie zmartwiła się zbytnio, że ma "towarzystwo", przeciwnie, pomachała do obiektywu i przesłała fotoreporterom promienny uśmiech.

East News/Marek Dyblas/REPORTER

Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała się bez makijażu! Tak 18-letnia gwiazda wygląda w naturalnej odsłonie

Roksana Węgiel postanowiła nie wyróżniać się strojem i ubrała się zgodnie z obowiązującym maturzystów zwyczajem. Postawiła na klasyczne zestawienie granatu i bieli. Zestawiła białą koszulę z dużym kołnierzykiem ze sweterkiem z dekoltem w serek i krótką, plisowaną spódniczką. Nie zapomniała o dowodzie osobistym oraz zapasie przyborów do pisania - na wszelki wypadek.

Tik Tok Roksana Węgiel

Zobacz także: Matury 2023: Roksana Węgiel, Natalia Paździor, Anika Dąbrowska i inni. Oni zdają dziś matury

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel zapowiedziała, że nie nie zamierza iść na studia, przynajmniej nie od razu po maturze. Nie wykluczyła jednak, że w przyszłości pomyśli o kierunku, który mógłby ją zainteresować. Teraz, po zdanym egzaminie, zamierza skupić się dalszym rozwijaniu kariery muzycznej.

Reklama

Jak wam się podoba maturalna stylizacja Roksany Węgiel? Nam bardzo! Trzymamy kciuki za pomyślne wyniki egzaminów!

Instagram / roxie_wegiel

Instagram/@roxie_wegiel