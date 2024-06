Roksana Węgiel ma za sobą intensywny czas. Zapracowana 19-latka brała w tym roku udział w kultowym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie ostatecznie zajęła drugie miejsce, a później wzięła udział w dwóch wielkich muzycznych imprezach. Nic więc dziwnego, że gwiazda postanowiła trochę odpocząć i razem ze swoim świeżo upieczonym mężem wybrała się do Paryża. Wygląda na to, że Roxie i Kevin w mieście miłości nie są już sami!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odpoczywają w mieście miłości. Są tam we troje

Roksana Węgiel nie przestaje zaskakiwać i w show-biznesie wypracowała sobie silną pozycję. Ambitna 19-latka oprócz tego, że prężnie rozwija swoją karierę muzyczną, to przyciąga zainteresowanie mediów za sprawą związku z 8-lat starszym mężczyzną. Serce Roksany Węgiel jest bowiem od jakiegoś czasu zajęte przez producenta muzycznego Kevina Mgleja, a artystka w ostatnim czasie zdecydowała się na ślub cywilny z ukochanym. Pod koniec wakacji Roksanę Węgiel i Kevina czeka kolejny ślub, tym razem kościelny. Para w tym temacie może liczyć na wsparcie ekspertki od ślubów Izabeli Janachowskiej. Dlatego zakochani ze spokojną głową mogli wyjechać na wakacje do miasta miłości i ku zaskoczeniu wielu osób nie są tam sami.

Roksana Węgiel na swoim Instagramie zebrała pokaźne grono odbiorców, którym z radością relacjonuje wyprawę do Paryża. 19-latce oczywiście w podróży towarzyszy jej mąż Kevin Mglej i można by pomyśleć, że wybrali się na romantyczny wyjazd sami. Nic bardziej mylnego! Roxie udostępniła nowe zdjęcie, na którym można zobaczyć tajemniczą brunetkę! Wygląda na to, że para zabrała w podróż przyjaciółkę.

Roksana Węgiel na bieżąco pokazuje fanom, jak spędza wolny czas w słonecznym Paryżu. W ostatnich dniach Roxie i Kevin wybrali się na romantyczną randkę pod wieżą Eiffla, 19-latka odwiedziła również muzeum. Wygląda na to, że ich plan zwiedzania miasta jest zaplanowany w każdym szczególe i zakochani chcą jak najwięcej zobaczyć podczas odpoczynku.

A Wy wolicie wyjazdy tylko we dwoje? Czy tak jak Roxie Węgiel lubicie spędzać czas w gronie znajomych?

