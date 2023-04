Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga to nowy kobiecy duet, który właśnie dołączył do ekipy " Dzień Dobry TVN ". Tę wiadomość ogłosił dziś Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, podczas ostatniego wakacyjnego wydania programu. Nowe prowadzące zobaczymy na antenie już 14 września. Agnieszka Woźniak-Starak właśnie skomentowała swój nowy rozdział zawodowy. Co powiedziała? Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga nowymi prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak o pracy w "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak wraca do telewizji! Wraz z Ewą Drzyzgą poprowadzi "Dzień Dobry TVN". Już dawno nie było kobiecego duetu prowadzących w tym formacie. Edward Miszczak z zadowoleniem ogłosił nowe nazwiska na antenie TVN: Przez ostatnie tygodnie to było polowanie na informacje. Szukaliśmy i testowaliśmy. I oto mamy: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Ich doświadczenie dziennikarskie jest troszkę różne, ale kobiecy duet to nie nowość. Były już Jola Pieńkowska i Magda Mołek, ale tylko sezon lub dwa, dlatego namawiam was do zgodnej współpracy - powiedział dziś w "Dzień Dobry Wakacje". Agnieszka Woźniak-Starak podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie. Oto jak się czuje, dołączając do ekipy "Dzień Dobry TVN": Panie i Panowie ! Oto my :-) Nowy i co najlepsze - kobiecy duet w @dziendobrytvn 🙏 Ale się cieszę, naprawdę! Mam nadzieję, że będziecie z nami od 14 września, bo przyda nam się Wasza dobra energia! Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niedługo. W imieniu redakcji, Aga ;-) Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wydanie! Zobacz także: Wojciechowska i Kossakowski w duecie! A Edward Miszczak mówi o "polowaniu na nową...