Roksana Węgiel ma powody do zadowolenia. 18-letnia wokalistka otrzymała propozycję promowania jednej z marek odzieżowych, której nowa kampania przywodzi na myśl muzyczne skojarzenia, i oczywiście ją przyjęła.

Zobaczcie, o co chodzi.

Roksana Węgiel przeżywa właśnie bardzo intensywny czas. Kilka tygodni temu światło dzienne ujrzał jej najnowszy album, "13+5", który mocno promuje, jej związek z Kevinem Mglejem staje się coraz poważniejszy, a jakby tego było mało, podobnie jak tysiące rówieśników, aktualnie przystępuje do egzaminów maturalnych. O dziwo, w tym ferworze znajduje jeszcze czas na dodatkowe przedsięwzięcia. Choć dopiero ochłonęła po pisemnych egzaminach z polskiego i angielskiego, już pochwaliła się w sieci nowym przedsięwzięciem.

BIG NEWS! "Music for the body" - to nowe hasło marki. A ja właśnie stałam się dumną ambasadorką tej kampanii. Więcej szczegółów już wkrótce, a będzie się dużo działo, w tym konkurs z biletami na Orange Warsaw Festival! (...) Szykujcie festiwalowe stylówki - napisała w sieci