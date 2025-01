Roksana Węgiel świętowała 20-ste urodziny. Ten dzień spędziła jednak z dala od domu. Wraz z mężem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie jak zapowiadała, również będzie pracowała nad nowym materiałem muzycznym. W dniu urodzin w sieci pojawiły się wzruszające zdjęcia opublikowane przez rodziców młodej artystki:

20 lat minęło jak jeden dzień. Bądź szczęśliwa - napisała Edyta Węgiel.

Mama Roksany Węgiel pokazała zdjęcie ze ślubu córki

Początek roku u Roksany Węgiel jest nie tylko pełen nowych postanowień i zawodowych celów ale również powodem do świętowania, w końcu obchodzi swoje urodziny. Piosenkarka skończyła 20 lat, a swoje święto spędza w Stanach Zjednoczonych. Fani jednak nie ukrywali, że zmartwiła ich wybrana przez małżonków destynacja. Przebywali w Los Angeles, gdzie aktualnie trwają niewyobrażalne pożary. Kevin Mglej uspokoił jednak wszystkich, zapewniając że są bezpieczni i już zmienili lokalizację.

Chociaż Roxie świętowała urodziny w USA, to z Polski płynęły do niej życzenia. Jako jedna z pierwszych, opublikowała je teściowa Roksany Węgiel. Z kolei jej rodzice poczekali do końca dnia, by podzielić się wzruszającymi zdjęciami:

Edyta Węgiel podzieliła się przepięknym zdjęciem z dniu ślubu Roksany Węgiel. Kadr jest piękną pamiątką, na którym widać mamę i córkę podczas przygotowań do wyjścia do kościoła.

Kochana córeczko spełniaj marzenia

Internauci komplementują zdjęcie Roksany Węgiel i jej mamy

Wspólne zdjęcie mamy i córki rozczuliło fanów Roksany Węgiel:

Przepiękne wspomnienie, wszystkiego najlepszego Roksana

Piękna po mamusi

Ale piękne zdjęcie

Roksana Węgiel świętowała 20. urodziny z rodzicami

Roksana Węgiel przed wylotem do USA znalazła czas, by świętować urodziny z najbliższymi. Rafał Węgiel, ojciec piosenkarki podzielił się rodzinnym zdjęciem, na którym Roksana Węgiel pozuje z tortem. Towarzyszą jej nie tylko rodzice ale również bracia: Maksymilian oraz Tymek. "Droga córeczko, wszystkiego najlepszego" - napisał Rafał Węgiel.

Instagram @rafal_wegiel

Kevin Mglej świętuje 20-ste urodziny Roksany Węgiel

O urodzinach ukochanej nie zapomniał również Kevin Mglej. W nocy podzielił się zdjęciem z żoną, nie szczędząc jej pięknych słów:

Wszystkiego najlepszego księżniczko. Nie zmieniaj się nigdy

