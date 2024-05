Przed Roksaną Węgiel ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami". Finał zbliża się wielkimi krokami, a Roksana Węgiel... wyleciała na majówkę. Wszystko sfotografowała mama Kevina Mgleja! Pochwaliła się również kadrami małego chłopca. Widać, że kobieta jest szczęśliwa, że para zabrała ze sobą syna Kevina.

Roksana Węgiel wyleciała na majówkę

Roksana Węgiel jest faworytką do wygrania programu "Taniec z Gwiazdami". W tygodniu finałowym pary zazwyczaj trenują więcej niż przedtem, ponieważ mają do zatańczenia aż trzy tańce i muszą one być wykonane na najwyższym poziomie. Roksana Węgiel do tej pory nie odpuszczała treningów i dzielnie przygotowywała się do kolejnych zmagań na tanecznym parkiecie. Czy czuje się na tyle swobodnie, że postanowiła odpocząć kilka dni od tańca?

Roksana Węgiel w pierwszy dzień majówki zaskoczyła fanów i wyleciała na majówkę. Jak się później okazało, opuściła Warszawę z Kevinem i jego synkiem na weekend majowy i polecieli w odwiedziny do mamy Kevina - Anny Mglej. Rodzina spędziła upalny dzień nad basenem. Co ciekawe, Roksana Węgiel i Kevin Mglej postawili na nietypowy środek transportu, ponieważ polecieli helikopterem. Prawdopodobnie jest to związane z oszczędnością czasu- jadąc samochodem, w tym okresie trzeba liczyć się z dużymi korkami, a na to piosenkarka nie może sobie pozwolić, ponieważ zapewne niebawem będzie musiała wracać na próby kamerowe do "Tańca z Gwiazdami".

@annamglej

Wygląda na to, że piosenkarka świetnie dogaduje się zarówno z mamą Kevina, jak i z jego synkiem. Ciekawe jest również to, że postanowiła te wolne dni spędzić w gronie rodziny męża, a nie swoimi rodzicami, którzy nie pojawiają się na widowni "Tańca z Gwiazdami". Fani spekulowali ostatnio, że relacje piosenkarki z rodziną się ochłodził, ale tydzień temu tata Roksany Węgiel namawiał internautów do oddawania głosów na córkę, więc ich kontakt wydaje się być niezmiennie dobry.

@annamglej

Kibicujecie Roksanie Węgiel? Myślicie, że uda jej się wygrać program "Taniec z Gwiazdami"?

