Roksana Węgiel kilkukrotnie podczas emisji odcinka "Tańca z Gwiazdami" powtórzyła, że jest dumna z Kevina Mgleja. Zakochanej po uszy nastolatce z pewnością nie jest łatwo, kiedy każdy daje sobie przyzwolenie do komentowania jej relacji. Między innymi przez to Kevin Mglej postanowił wycofać się z mediów społecznościowych. Teraz jednak opublikowali romantyczne nagranie.

Romantyczne nagranie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Za nami ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami", podczas którego uczestnicy zatańczyli ze swoimi bliskimi. Roksana Węgiel rozpływa się nad występem Kevina Mgleja przed kamerami. Ukochany wokalistki zrobił nawet akrobację, która wywołała zachwyt wśród widzów. Młoda gwiazda nie ukrywała dumy, nie szczędząc ukochanemu ani komplementów ani czułości. Do sieci trafiło mnóstwo romantycznych zdjęć Roxie i Kevina, jednak gdy wrócili do domu podzielili się kolejnym romantycznym nagraniem.

Tuż po powrocie do domu po nagraniach do "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel opublikowała nagranie z salonu, gdzie leży, przytulając swojego kota.

Po całym dniu nareszcie w domku. Pusheenek się stęsknił. Dziękujemy Wam kochani za takie wsparcie dziś w Tańcu z Gwiazdami. Jesteście najlepsi - zwróciła się do fanów.

Za chwilę w kadrze pojawił się Kevin Mglej, który zaczął czule całować Roxie w czoło, również przytulając się do czworonoga.

Na początku przygody Roksany Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami" zaczęto szczególnie mocno rozpisywać się również o jej związku. W pewnym momencie Kevin Mglej zdecydował, że zawiesza działalność na Instagramie, argumentując to słowami:

Droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji

I chociaż od tamtej pory nie udziela się w mediach społecznościowych to powoli zaczął pojawiać się na profilach Roksany Węgiel. Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" również był przełomowy, bo nie tylko po raz pierwszy wystąpił z partnerką w telewizji ale także po przerwie zaczęli pozować do wspólnych zdjęć. Myślicie, że Kevin Mglej zmieni zdanie i wróci do aktywności w sieci? A może ostatnie publikacje to wyjątek?

