Roksana Węgiel nie przestaje zaskakiwać. 19-latka w ostatnim czasie jest pod lupą mediów, nie tylko za sprawą osiągnięć zawodowych, ale również dużą ciekawość budzi jej życie prywatne. Piosenkarka już od jakiegoś czasu związana jest z 8-lat starszym Kevinem Mglejem, a na początku bieżącego roku para zdecydowała się na ślub cywilny. 19-latka niespodziewanie podzieliła się z obserwatorami nowym zdjęciem z ukochanym i napisała wprost, że jest bardzo szczęśliwa.

Roksana Węgiel jest "bardzo szczęśliwa" z Kevinem

Roksana Węgiel w tym roku grafik ma niezwykle napięty. 19-latka na początku tego roku wzięła udział w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie dostała się do finału i ostatecznie wywalczyła sobie drugie miejsce, oprócz tego rozwija się muzycznie i przygotowuje się do ślubu z Kevinem Mglejem. Na szczęście w ostatniej kwestii Roxie może liczyć na wsparcie specjalistki od ślubów Izabeli Janachowskiej, która czuwa nad organizacją całej ceremonii. Ku niezadowoleniu fanów, przygotowania do ślubu owiane są wielką tajemnicą i Roksana Węgiel nie zdradza za dużo w tej kwestii.

Roksana Węgiel mimo wielu tajemnic, postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań na swoim Instagramie. Internautów nurtowało m.in., to czy 19-latka jest szczęśliwa.

Instagram@roxie_wegiel

Roksana Węgiel jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na Instagramie śledzi ją ponad 1,5 miliona osób. 19-latka chętnie odzywa się do fanów i co jakiś czas zaskakuje ich coraz to nowszymi kadrami. Tym razem Roxie zdecydowała się zorganizować Q&A i odpowiedziała na kilka pytań. Jedna z osób była ciekawa, czy piosenkarka jest szczęśliwa.

Bardzo - odpowiedziała Roksana Węgiel, publikując romantyczne zdjęcie z mężem.

Instagram@roxie_wegiel

Wygląda na to, że Roksana Węgiel naprawdę jest szczęśliwa u boku Kevina Mgleja i w ostatnim czasie postanowiła to podkreślić, kolejnym wspólnym tatuażem z mężem. Para ma już jeden wspólny tatuaż na nadgarstkach, a teraz Roxie wytatuowała sobie niewielki księżyc oraz fale przy nim, z kolei Kevin - słońce i także fale. Słodko?

