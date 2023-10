Roksana Węgiel na swój pierwszy egzamin maturalny wybrała się w stylizacji, która wzbudziła duże emocje. Wszystko ze względu na długość spódniczki, na którą zdecydowała się młoda gwiazda. Mentorka z "Projekt Lady" gorzko oceniła maturalny ubiór artystki, a teraz głos w tej sprawie zabrała Doda! Jak wiadomo, wokalistka chętnie odsłania swoje ciało w odważnych stylizacjach i jak sama przyznała, na swoją maturę również wybrała odważny look. Wsparcie starszej koleżanki z branży doceniła młoda artystka.

Roksana Węgiel jest już po maturze z języka polskiego, a wszyscy fani młodej gwiazdy mocno trzymają kciuki za jej kolejne egzaminy. Zainteresowanie maturą piosenkarki jest tak ogromne, że "pod lupę" został wzięty nawet jej strój, który wybrała na egzamin z języka polskiego. W rozmowie z Pudelkiem, mentorka programu "Projekt Lady", Irena Kamińska-Radomska, ostro oceniła maturalny look piosenkarki. Roksanie "oberwało się" nie tylko za krótką spódniczkę, ale także za dobór dodatków.

- Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. [...] Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. [...] W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka to, gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. [...] Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem, Irena Kamińska-Radomska.