Rafał Jonkisz szuka partnerki na studniówkę! Mister Polski 2015 zamieścił taką informację na swoim profilu na Facebooku. Przystojny akrobata i model poszukuje dziewczyny, która mogłaby mu towarzyszyć w czasie tej szczególnej imprezy. Okazuje się, że Rafał nie ma obecnie czasu na pielęgnowanie kontaktów towarzyskich, dlatego zdecydował się na taki krok.

KTO PÓJDZIE ZE MNĄ NA STUDNIÓWKĘ ?

Oficjalnie poszukuję partnerki na moją Studniówkę, która odbędzie się 16.01.2016 w Rzeszowie. Nie mam z kim pójść, bo ostatnie tygodnie to był wyścig z czasem i moje życie towarzyskie utkwiło w martwym punkcie. Nie chcę iść sam i dlatego postanowiłem pójść z dziewczyną z ogłoszenia. Wiem, że to strasznie głupio brzmi, ale myślę, że to dobry pomysł i trochę szalony. Na pewno będzie ten dreszczyk emocji i ciekawość - jaka na żywo okaże się dziewczyna, którą ostatecznie wyłonię spośród wszystkich zgłoszeń - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Jakiej dziewczyny szuka Rafał Jonkisz?

Jakiej partnerki szuka Mister Polski 2015? Okazuje się, że Rafał nie ma szczególnych wymagań! W swoim poście zaznaczył, że szuka normalnej, uśmiechniętej dziewczyny, z którą przetańczy całą noc. Jedyny wymóg - partnerka Rafała musi być pełnoletnia:

Nie szukam top modelki, ale normalnej, pozytywnej dziewczyny. Zapraszam na Studniówkę nie jako Mister Polski, ale jako przeciętny polski maturzysta. Problem z osobą towarzyszącą ma wielu moich rówieśników, więc mnie rozumiecie. Każda z Was ma równe szanse, jedyny wymóg, to ukończone 18 lat.

Co trzeba zrobić, by się zgłosić? Wystarczy wysłać maila do Rafała:

Piszcie na mojego maila: joonkers97@gmail.com - parę słów o sobie: imię, nazwisko, wiek, wzrost, miejscowość, dlaczego akurat Was mam zaprosić, dołączcie kilka zdjęć i nie zapomnijcie o numerze telefonu. Na zgłoszenia czekam do 28 grudnia. Przetańczmy razem całą noc. Żaden ze mnie tancerz, ale poloneza ogarnę - zdradził Mister Polski 2015.

Okazuje się, że Rafał Jonkisz może liczyć na wparcie Rafała Maślaka w poszukiwaniu swojej studniówkowej randki. Maślak udostępnił ogłoszenie Jonkisza na swoim Facebooku. Model już jakiś czas temu zapowiedział, że będzie wspierał swoje następcę, lecz nie sądziliśmy, że miał na myśli również poszukiwanie dziewczyny. ;)

Rafał Jonkisz szuka partnerki na studniówkę

Rafał Maślak pomaga Jonkiszowi znaleźć dziewczynę