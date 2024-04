Za nami wybory Mistera Polski 2024. 13 uczestników walczyło o tytuł najprzystojniejszego Polaka. Kto okazał się wielkim zwycięzcą? Wszystko jasne!

Oto Mister Polski 2024

O wyborach Mistera Polski zrobiło się głośno po wygranej Rafała Maślaka w 2014 roku. W kolejnych latach dołączyli do niego m. in. Rafał Jonkisz czy Jakub Kucner. Właśnie wybrano kolejnego najprzystojniejszego Polaka. Mistera Polski 2024 wybierano spośród 13 kandydatów. Jednemu z nich kibicowała nawet sama Roksana Węgiel, która zachęcała do głosowania pomiędzy treningami do "Tańca z Gwiazdami".

Jak się okazało, chlubny tytuł najprzystojniejszego Polaka powędrował do Patryka Karbowskiego, specjalisty IT mieszkającego w Białymstoku.

Pasjonat i kolekcjoner płyt winylowych i niezapomnianych wspomnień... - czytamy na profilu Patryka.

Jak na zwycięstwo zareagował Patryk?

Nie spodziewałem się, bo konkurencja była wyrównana. Czuję mega dumę. To jest duże brzemię i szansa dla mnie - skomentował Mister Polski 2024.

Wicemisterem Polski został Bartłomiej Duda, a kolejne miejsca zdobyli: Mateusz Lis, Paweł Satała oraz Andrzej Buczyk.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

