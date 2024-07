Czyżby Rafał Jonkisz skrytykował Rafała Maślaka? O co poszło? Nowy Mister Polski 2015 napisał, że nie zamierza naśladować swojego poprzednika. Dlaczego?

Jak do tej pory wszystko wskazywało na to, że Rafał Maślak i Rafał Jonkisz są na dobrej drodze do przyjaźni, lecz teraz to już chyba mało aktualne... Gdy tuż po zakończonym konkursie zasiedli wspólnie na kanapie popularnej śniadaniówki, Maślak od początku kibicował Jonkiszowi, gratulował mu wygranej i wróżył wielki sukces. Od początku dało się jednak zauważyć, że obaj panowie różnią się charakterami.

Mister Polski 2015 jest bardzo skromny i pokorny, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, którego cechuje wielka pewność siebie i przebojowość. Okazuje się jednak, że również Jonkisz ma swój charakterek, a co więcej ma konkretny pomysł na swoją osobę i chyba nie zamierza dać się zwariować show-biznesowi. Mister Polski 2015 bardzo ostro wypowiedział się na temat promowania drogich ubrań na salonach:

Jako Mister Polski muszę się dobrze prezentować na oficjalnych wyjściach i godnie reprezentować ten tytuł. Nie wybieram drogich rzeczy na takie imprezy, bo po pierwsze mam 18 lat i wiem jak się ubierałem do tej pory i co noszą moi rówieśnicy. Póki co, jestem na utrzymaniu mamy, ale w wakacje normalnie pracowałem przy układaniu kostki brukowej i miałem na swoje wydatki. Nigdy nie zobaczycie mnie w drogich ciuchach - ,,przebranego" tylko ubranego. Niczym nie mam zamiaru się wyróżniać i szpanować metkami. Mama zawsze mówiła, że najważniejsze wyglądać schludnie a drugorzędna rzeczą jest to ile to kosztowało. W tym temacie nic się u mnie nie zmieniło. Jestem takim samym człowiekiem jak wszyscy i po pierwszym szoku po wygranej i tragicznym wywiadem w DDTVN, już się ogarnąłem i będzie coraz lepiej. Nie będę drugim Rafałem Maślakiem, ale będą sobą i mam nadzieję, że uda mi się przebić i zaistnieć dzięki mojej największej pasji, czyli akrobatyce - napisał na swoim profilu na Facebooku.