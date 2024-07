Rafał Maślak wraz z nowym Misterem Polski 2015, Rafałem Jonkiszem, udzielili wywiadu w porannym programie "Dzień dobry TVN". Rafał Jonkisz pokonał wielu przystojnych konkurentów! Co Maślak myśli o swoim następcy? Jak go ocenia? A może ma jakieś szczególne rady dla nowego mistera?

Na kanapach popularnej śniadaniówki, ramię w ramię, zasiedli kolejni posiadacze tytułu najpiękniejszego Polaka. Rafał Maślak - ustępujący Mister Polski oraz jego następca - Rafał Jonkisz. Od początku dało się zauważyć, że panowie reprezentują nie tylko zupełnie inny typ urody, ale także osobowości. Maślak nie ukrywał, że wróży nowemu misterowi wielki sukces:

Rafał podkreślił, że Jonkisz jest bardzo skromny i to właśnie urzekło jury konkursu:

Rafał to jest mega skromniacha!

Mister Polski 2015 rzeczywiście wydawał się być nieco onieśmielony wywiadem i mówił raczej niewiele. Przyznał, że udział w programie miał być jego sposobem na przełamanie nieśmiałości:

Poszedłem bardzo nieśmiało do konkursu. To było przełamanie się, wyjście na scenę i pokazanie sylwetki - zdradził Rafał Jonkisz.

Nowy Mister Polski na co dzień jest uczniem liceum. Przed nim matura, a następnie egzaminy na wymarzony AWF. Rafał pasjonuje się akrobatyką, jest członkiem zespołu Fly Boys. Jednak zwycięstwo w konkursie to także wyjazd na międzynarodowy konkurs dla misterów, który odbędzie się na Filipinach. Rafał Maślak zapewnił, że będzie wspierał swojego następcę. Jakie ma dla niego rady?

Rafał jest bardzo ambitnym człowiekiem i szybko się rozkręci! (...) Musi podchodzić do wszystkiego z dystansem. Pozostać sobą. (...) Nie mówi za dużo, ale jak już coś powie, to ma sens.

Maślak powiedział także, że Jonkisz musi być gotowy na radykalne zmiany w swoim życiu. Opowiedział o tym, co tytuł Mistera Polski 2014 zmienił w jego życiu:

Tytuł zmienił w moim życiu wszystko! Zmieniłem miejsce zamieszkania, przeniosłem się do stolicy. Poznałem super ludzi, byłem w wielu programach, byłem w Korei Południowej, byłem w wielu innych krajach, podróżowałem. Wiele by wymieniać! Wykorzystałem ten tytuł do swoich marzeń i celów - powiedział Rafał Maślak.