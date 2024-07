Dziś zapowiada się emocjonujący wieczór, bowiem o godzinie 20:00 rozpocznie się Mister Supranational 2024. Finaliści zawalczą o tytuł najprzystojniejszego mężczyzny świata, a wśród nich znalazł się nasz rodak, który w tym roku został Misterem Polski! Patryk Karbowski zdecydowanie ma sporą szansę na wygraną. Co o nim wiemy?

Już za moment na antenie Polsatu będziemy mogli przyjrzeć się finalistom z 36 krajów, którzy będą walczyć o tytuł najprzystojniejszego. Polki już zacierają ręce, by kibicować naszemu reprezentantowi. W tym roku będzie to Patryk Karbowski, który ostatnio został Misterem Polski 2024! Czego możemy się o nim dowiedzieć?

Patryk ma 30 lat i pochodzi z Żarnowa Drugiego, jednak już od lat mieszka w Białymstoku. Na co dzień pracuje w firmie IT jako Key Account Manager, choć jak możemy się domyślać, niebawem również media społecznościowe staną się jednym z jego głównych zajęć. Na Instagramie zgromadził już niemal 4 tysiące fanów, z którymi stara się pozostać w stałym kontakcie.

Oprócz tego Patryk Karbowski przyznaje, że niezwykle interesują go lata 80. i 90. Kolekcjonuje płyty winylowe i stare aparaty! Niewątpliwie zdobycie tytułu Mistera Polski 2024 przyniosło mu sporą popularność, ale dla niego wygrana była ogromnym zaskoczeniem.

Jestem mega dumny, to dopiero do mnie dociera. Nie uważałem siebie za faworyta. Na pewno czułem stres i mega szczęście, nie do opisania. Droga była naprawdę bardzo długa, bo zaczęła się ponad rok temu, gdy wystartowałem w Misterze Podlasia

- wyznał w jednym z wywiadów.