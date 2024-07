Rafał Brzozowski jako jeden z nielicznych uczestników Voice of Poland odniósł sukces. Jego płyta "Tak blisko" osiągnęła status złotej i doczekała się reedycji. Aktualnie wokalista nagrywa materiał na nowy krążek, który ukaże się w kwietniu, dodatkowo koncertuje, dołączył do ekipy "Tańca z gwiazdami" i wydawać by się mogło, że nie ma czasu na inne przyjemności. Wyjątkiem jest ukochana wokalisty, tajemnicza blondynka - Ania Tarnowska z którą wcześniej był już przyłapany przez paparazzi.

Para po raz pierwszy pojawiła się na okładce "Przyjaciółki", gdzie opowiedziała o wielkiej miłości. Jak jest prywatnie ukochana Brzozowskiego?

To normalna i ciepła dziewczyna, która opiekowała się mną, gdy miałem problemy ze zdrowiem. Jest samodzielna i zaradna, chce sama coś osiągnąć. (...) Okazało się, że Ania lubi biegać, jeździć na rowerze, konno. Takie, najzwyklejsze sprawy i rzeczy, które mi też w duszy grają

Co ciekawe, wybranka wokalisty podczas pierwszego spotkania nie wiedziała, że chłopak, który się jej spodobał ma status gwiazdy. Nie była to też miłość od pierwszego wejrzenia.

Zaiskrzyło między nami od razu, ale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia

Wobec nowej wybranki Rafał ma jednak poważne plany:

Chciałbym kiedyś założyć taką rodzinę, jaką tworzą moi rodzice. Pragnę zbudować związek, w którym jest partnerstwo i przyjaźń. Małżeństwo to dopełnienie tych relacji

A jakie plany na walentynki? W tym dniu Rafał gra duży koncert, ma jednak nadzieję, że Ani uda się spędzić ten dzień razem z nim. Gdyby stało się inaczej, para ma już przygotowany plan awaryjny:

Wyjedziemy razem na narty. Walentynki to tylko symbol

Trzymamy kciuki za parę.

