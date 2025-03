Pan Bogdan z "Sanatorium miłości", będący obieżyświatem, od 40 lat podróżuje po prawie wszystkich kontynentach. Nigdy nie był żonaty, ale teraz marzy o stabilnym, stałym związku. W przeszłości był związany m.in. z dwiema Filipinkami, Peruwianką, Meksykanką, Japonką oraz dwiema Tajkami.

W wieku 50 lat próbował ustatkować się z jedną z Tajek w Australii, jednak związek nie przetrwał. Później próbował ułożyć sobie życie z Polką, ale niestety kobieta zmarła. Teraz szuka miłości w programie "Sanatorium miłości"!

Bogdan, jeden z uczestników siódmej edycji "Sanatorium miłości", to człowiek, który przez ponad 40 lat zwiedził niemal wszystkie kontynenty. Pochodzi z Bydgoszczy, jednak jego życie nie było związane wyłącznie z Polską. Pracując jako inżynier, mieszkał i podróżował po różnych zakątkach świata, w tym Azji, Ameryce Południowej i Australii. Jego fascynacja podróżami rozpoczęła się jeszcze w młodości i od tamtej pory nie zwolnił tempa. Jako prawdziwy obieżyświat, poznawał różne kultury i ludzi, lecz w tej pełnej przygód podróży nigdy nie znalazł stałej partnerki na całe życie.

Bogdan niejednokrotnie próbował znaleźć miłość, jednak jego relacje były burzliwe i często kończyły się rozczarowaniem. W przeszłości był związany z kobietami z różnych zakątków świata – dwiema Filipinkami, Peruwianką, Meksykanką, Japonką oraz dwiema Tajkami. W wieku 50 lat podjął próbę stabilizacji i zamieszkał w Australii z jedną z Tajek, jednak ich związek nie przetrwał.

Później jego życie uczuciowe skupiło się na relacji z Polką. Niestety los okazał się dla niego okrutny – kobieta, z którą planował przyszłość, zmarła. Te doświadczenia sprawiły, że Bogdan z jeszcze większą determinacją postanowił szukać miłości.

