Doda już niejednokrotnie zaskoczyła swoich fanów. W zeszłym roku wypuściła hitowy utwór u boku Smolastego "Nim zajdzie słońce", a już teraz ogłosiła kolejne wieści. Niebywałe, co stanie się w tym miesiącu!

Doda od ponad roku przeżywa intensywny czas. Trasa koncertowa "Aquaria Tour", program telewizyjny, własne perfumy "Luna", hit za hitem w tym duet ze Smolastym, który bije rekordy popularności. Jednak Doda nie zwalnia tempa i teraz ogłosiła kolejny projekt. Fani są zachwyceni, o czym dają znać w komentarzach pod najnowszym postem artystki.

Miesiąc temu Doda poinformowała fanów, że jej singiel "Nim zajdzie słońce" pokrył się podwójnym diamentem. Idąc za ciosem ogłosiła, że wraz ze Smolastym planują kontynuację, tym razem czekamy na kolejny teledysk:

Już szykujemy kontynuację do „Nim zajdzie słońce”, tak jak obiecaliśmy!

Powyższa obietnica stała się rzeczywistością! Doda właśnie dodała nowy post, a w nim informację, że rozpoczęła nagrania do kolejnego teledysku ze Smolastym!

1 dzień zdjęciowy za nami @smolasty ! Nie było łatwo, co widać na załączonym obrazku/ach. Cieszę się, że znowu mogę zrobić coś czego jeszcze w swojej karierze nie robiłam, czyli kontynuację lub prequel teledysku. Nim zajdzie słońce słońce zobaczycie to dzieło i nie żałuję , że … to będzie już w tym miesiącu

- napisała artystka.